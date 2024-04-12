اتضح السبب.. ألونسو يكشف سر رفضه تدريب ليفربول

أثار الإسباني تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، اهتمامًا بالعمل في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم رفضه تولي تدريب ليفربول.

وأصبح ألونسو أحد أكثر المدربين المطلوبين في كرة القدم الأوروبية، بعد مسيرة رائعة مع الفريق الألماني على المستويين المحلي والقاري.

وحتى الآن خاض ألونسو 41 مباراة رائعة من دون خسارة مع باير ليفركوزن في جميع المسابقات الموسم الحالي، ويمكن أن ينهي الموسم بطلا للدوري الألماني والدوري الأوروبي وكأس ألمانيا.

وتحدث المدرب، البالغ من العمر 42 عامًا، بصراحة عندما سُئل عما إذا كان سيتولى التدريب في إنجلترا، حيث لعب خمس سنوات مع ليفربول.

وقال ألونسو، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ستار": "أنت لا تعرف أبدًا، في الوقت الحالي لدي ما يكفي للتفكير فيه، لكنني ما زلت شابًا كمدرب وبالتأكيد إنها فكرة لطيفة".