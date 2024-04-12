اتضح السبب.. ألونسو يكشف سر رفضه تدريب ليفربول
أثار الإسباني تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، اهتمامًا بالعمل في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم رفضه تولي تدريب ليفربول.
وأصبح ألونسو أحد أكثر المدربين المطلوبين في كرة القدم الأوروبية، بعد مسيرة رائعة مع الفريق الألماني على المستويين المحلي والقاري.
وحتى الآن خاض ألونسو 41 مباراة رائعة من دون خسارة مع باير ليفركوزن في جميع المسابقات الموسم الحالي، ويمكن أن ينهي الموسم بطلا للدوري الألماني والدوري الأوروبي وكأس ألمانيا.
وتحدث المدرب، البالغ من العمر 42 عامًا، بصراحة عندما سُئل عما إذا كان سيتولى التدريب في إنجلترا، حيث لعب خمس سنوات مع ليفربول.
وقال ألونسو، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ستار": "أنت لا تعرف أبدًا، في الوقت الحالي لدي ما يكفي للتفكير فيه، لكنني ما زلت شابًا كمدرب وبالتأكيد إنها فكرة لطيفة".
وأضاف لاعب ريال مدريد وليفربول وبايرن ميونخ السابق: "أتحدث بانتظام مع بعض الزملاء الذين يدربون في الدوري الإنجليزي الممتاز، هم يعرفون أن كل مباراة صعبة حقًا للتحضير واللعب".
وتابع: "إنها منافسة مثيرة للغاية مع العديد من اللاعبين والمدربين والأندية والملاعب الرائعة، وويستهام واحد منهم، سنواجههم باحترام كبير ولكن بإثارة كبيرة؛ لأن لدينا فرصة كبيرة للمضي قدمًا والحفاظ على ذلك".
وأكد ألونسو: "سنخوض موسمًا رائعًا أيضًا".
ويسير باير ليفركوزن على الطريق الصحيح لتحقيق ثلاثية غير مسبوقة: الدوري الألماني وكأس ألمانيا والدوري الأوروبي، وهو إنجاز مذهل للنادي الذي لم يسبق له سوى التتويج بكأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي) عام 1988، والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2001/2002.
وعندما سُئل عما إذا كانت ثلاثية باير ليفركوزن ستكون معجزة أكبر من عودة ليفربول من تأخره بنتيجة 3/0 أمام ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2005، ضحك ألونسو وقال: "لماذا يتعين علينا اختيار واحدة؟ يمكننا أن نعيش أكثر من معجزة".
وأتم: "بالطبع، كانت تلك معجزة كاملة، وكل من كان جزءًا من الفريق سيتذكرها دائمًا، دعونا نرى ما سيحدث في المباراة الثانية، يمكننا أن نخوض مباراة تلو أخرى ونستعد لكل مباراة، إنه تحدٍ كبير بالتأكيد، لكننا في الطريق".
ويمكن أن يواجه ألونسو فريقه السابق ليفربول في نهائي الدوري الأوروبي، وعن ذلك قال: "عليك أن تقاتل كثيرًا للحصول على هذا المصير".
وأوضح: "في الوقت الحالي علينا أن نفكر في ويستهام، وليفربول سيلعب ضد أتالانتا".