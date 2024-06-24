الراتب سيكون آخر همومهم.. مشاكل على الاتحاد تفاديها مع ساديو ماني
بعد حسم الانتخابات في معظم الأندية السعودية الكبرى لا صوت يعلو فوق صوت سوق الانتقالات في الوقت الحالي، في ظل رغبة الفرق في دعم نفسها وتقديم موسم جديد قوي أمام منافسين لا يرحمون.
على رأس تلك الفرق بالطبع الاتحاد السعودي البطل السابق لمسابقة الدوري والذي خرج خالي الوفاض من الموسم المنصرم بعد الكثير من المشاكل والأزمات.
لكن الاتحاد يسعى بمنتهى القوة لدعم نفسه في الموسم الجديد بأفضل الأسماء وارتبط بالفعل بالكثير من النجوم من أوروبا، لكنه مؤخرًا ارتبط بصفقة داخلية من النصر، بالتحديد بضم ساديو ماني من صفوف "العالمي".
وبحسب ما ذكرت تقارير مختلفة، فالاتحاد يرحب بالحصول على خدمات اللاعب السنغالي ولكن دومنيغو سواريز، الرئيس التنفيذي للنادي، يرفض دفع راتبه كاملًا ويشترط أن يخفضه بشكل كبير قبل إتمام الصفقة.
الراتب لن يكون المشكلة الأبرز
ما لا يعلمه دومنيغو سواريز أو ربما يعلمه -ولذلك هو متمسك بتخفيض راتب لاعب النصر الحالي- هو أن موضوع الراتب ذلك لن يكون أبرز مشكلة تواجه الاتحاد مع ماني.
فالسنغالي يأتي من مجموعة مواسم متتالية سيئة في مسيرته، لا يقدم فيها أفضل مستوياته ولا يظهر إمكاناته الحقيقية.
منذ الصعود بالسنغال إلى كأس العالم 2022 والفوز معهم بكأس الأمم الأفريقية لم يعد ماني قط لما كان عليه من قبل، سواء مع ليفربول أو بايرن ميونخ أو النصر.
مشاكل لا تتوقف في النصر
إذا بدأنا بتناول أزمات ماني، فلن ننتهي من الحديث عن غضبه عندما يتم استبداله واستفزازه لجماهير الفرق المنافسة، وحتى جماهير فريقه التي يشير إليها بالصمت في بعض الأحيان ويضع يديه على أذنه في أحيان أخرى.
ماني علاقته متوترة بزملائه في الفريق رغم محاولات بعضهم الحثيثة من أجل دمجه معهم ومنحه كل ما يريد حتى يقدم مستويات أفضل، وعلى رأس هؤلاء كريستيانو رونالدو.
كل هذا يتجاوز المستوى الفني الذي أثبت فيه العديد من النجوم قدرتهم على التألق في الملعب بدلاً منه.
ومع كل ما سبق وأكثر من المشاكل المفتعلة من قبل ماني تحطمت علاقته بالجماهير، ولا يبدو أن هناك أي إشارة عن توقف تلك الأزمات في صفوف أي فريق ينتقل إليه في المستقبل القريب، ومن ضمنها الاتحاد.
صراع منتظر مع بنزيما
انتقال ساديو ماني إلى صفوف الاتحاد قد يكون بداية لمشكلة إضافية يتحملها الفريق الجداوي في وقت هم في حل فيه من كل المشاكل.
ماني لن يكون الشريك المثالي لكريم بنزيما، فالسنغالي ليس أكثر لاعب متعاون في العالم، ولا بنزيما أظهر دلالات على نيته التحسن في صفوف الاتحاد.
ماني وبنزيما افتعلا الكثير من المشاكل الموسم المنصرم، لذلك ففكرة تواجدهما معا في فريق واحد بها مخاطرة كبيرة، وهو أمر لا يحتاج إليه الاتحاد في رحلة بحثه عن دعم الفريق تمهيدا لحصد البطولات.