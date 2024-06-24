الراتب سيكون آخر همومهم.. مشاكل على الاتحاد تفاديها مع ساديو ماني

بعد حسم الانتخابات في معظم الأندية السعودية الكبرى لا صوت يعلو فوق صوت سوق الانتقالات في الوقت الحالي، في ظل رغبة الفرق في دعم نفسها وتقديم موسم جديد قوي أمام منافسين لا يرحمون.

على رأس تلك الفرق بالطبع الاتحاد السعودي البطل السابق لمسابقة الدوري والذي خرج خالي الوفاض من الموسم المنصرم بعد الكثير من المشاكل والأزمات.

لكن الاتحاد يسعى بمنتهى القوة لدعم نفسه في الموسم الجديد بأفضل الأسماء وارتبط بالفعل بالكثير من النجوم من أوروبا، لكنه مؤخرًا ارتبط بصفقة داخلية من النصر، بالتحديد بضم ساديو ماني من صفوف "العالمي".

وبحسب ما ذكرت تقارير مختلفة، فالاتحاد يرحب بالحصول على خدمات اللاعب السنغالي ولكن دومنيغو سواريز، الرئيس التنفيذي للنادي، يرفض دفع راتبه كاملًا ويشترط أن يخفضه بشكل كبير قبل إتمام الصفقة.