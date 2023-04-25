ديلي ميل: ناغلزمان لم يضع أي شروط أمام توتنهام
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن المدرب الألماني جوليان ناغلزمان لم يضع أي شروط بشأن التحكم في سوق انتقالات الفريق إذا أراد السبيرز التعاقد معه.
وكانت صحيفة "إندبندنت" أفادت بأن ناغلزمان يشترط على توتنهام التحكم في انتقالات الفريق قبل الموافقة على تدريب النادي.
لكن "ديلي ميل" نقلت عن مصدر مقرب من ناغلزمان قوله إن ما تردد لم يحدث على الإطلاق.
ويبحث توتنهام عن مدير جديد بعد إقالة أنطونيو كونتي الشهر الماضي، ثم إعفاء كريستيان ستيليني من مهامه المؤقتة أمس الإثنين.
وناغلزمان، الذي يبلغ من العمر 35 عامًا، ضمن قائمة المرشحين لتدريب توتنهام، بعد رحيله في مارس عن بايرن ميونخ الذي تعاقد مع توماس توخيل.
ويبحث توتنهام عن مدربه الدائم الثالث في غضون عامين بعد خروج كونتي.
لم يكن توتنهام متسقًا مع تعاملات الانتقالات في الآونة الأخيرة، والتي غالبًا ما يشرف عليها مجلس الإدارة .
وبحسب "ديلي ميل" فإن ناغلزمان يقترب من توتنهام بعد استبعاده من تدريب تشيلسي الذي يقترب من تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام.
ويلتقي توتنهام مع مانشستر يونايتد يوم الخميس في محاولة للتعافي من خسارته 1/6 أمام نيوكاسل قبل أيام.
وسيحاول توتنهام احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.