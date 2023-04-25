ديلي ميل: ناغلزمان لم يضع أي شروط أمام توتنهام

ويبحث توتنهام عن مدير جديد بعد إقالة أنطونيو كونتي الشهر الماضي، ثم إعفاء كريستيان ستيليني من مهامه المؤقتة أمس الإثنين.

وناغلزمان، الذي يبلغ من العمر 35 عامًا، ضمن قائمة المرشحين لتدريب توتنهام، بعد رحيله في مارس عن بايرن ميونخ الذي تعاقد مع توماس توخيل.

ويبحث توتنهام عن مدربه الدائم الثالث في غضون عامين بعد خروج كونتي.

لم يكن توتنهام متسقًا مع تعاملات الانتقالات في الآونة الأخيرة، والتي غالبًا ما يشرف عليها مجلس الإدارة .