تطورات جديدة بشأن مستقبل محترف نادي النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم النصر السعودي، والذي تسعى عدة أندية للتعاقد معه خلال ميركاتو الشتاء المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "Star" التركية، فإن العديد من الفرق بدأت بالفعل الاستعدادات لنافذة الانتقالات لشهر يناير، واستهلت إدارة غلطة سراي التركي مفاوضاتها مع مسؤولي النصر لضم تاليسكا.

وتوقع التقرير أن يغادر نجم بشكتاش السابق فريقه النصر قريبًا، وقد يعود اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا إلى الدوري التركي مجددًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن تاليسكا أعطى الضوء الأخضر لإدارة غلطة سراي من أجل التفاوض مع نظيرتها في النصر للرحيل في يناير المقبل.

ودائمًا ما ارتبط اسم تاليسكا، الذي لديه عقد مع النصر حتى يونيو 2026 بالدوري التركي، وكان قد انضم إلى صفوف "العالمي" في يوليو 2021.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن النصر اشترط الحصول على مبلغ 13 مليون يورو، وذلك من أجل الموافقة على رحيل أندرسون تاليسكا عن صفوف الفريق.

وسبق وأن لعب تاليسكا في صفوف بشكتاش وقاده لتحقيق الثنائية المحلية قبل انتقاله للدوري الصيني ومنه إلى النصر.

واكتفى تاليسكا بتسجيل 3 أهداف فقط منذ بداية الموسم الحالي، بينما تأمل جماهير "العالمي" أن يعود اللاعب إلى سابق عهده من التألق.

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وبعد انقضاء 6 جولات من الدوري السعودي أصبح تاليسكا أكثر اللاعبين تسديدًا على المرمى بواقع 26 تسديدة، وفقا لحساب إحصائيات دوري روشن عبر منصة "إكس".

وتشير الإحصائية إلى أن تاليسكا سدد 26 مرة على مرمى منافسي النصر في الدوري هذا الموسم، متفوقا على جميع اللاعبين بما في ذلك الهداف الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال الذي سجل 10 أهداف.