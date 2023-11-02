باستثناء أربعة.. مولر يهاجم زملاءَه في بايرن ميونخ بسبب "عدم احترام المشجعين"
شن توماس مولر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ هجومًا على زملائه بالفريق بعد الخسارة أمام ساربروكن في دور الـ32 من كأس ألمانيا.
وفشل بايرن ميونخ في بطولة كأس ألمانيا للعام الرابع على التوالي إذ خسر هذه المرة بهدفين لهدف واحد أمام ساربروكن الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة.
وبعد دقائق فقط من هزيمة بايرن المريرة كان توماس يتحدث إلى بعض أنصار بايرن ميونخ الذين حضروا المباراة في ملعب المنافس وسط أجواء مناخية صعبة.
وبعد ذلك بوقت قصير، تحدث مولر في مقابلة تلفزيونية :"عليك أن تهنئ ساربروكن على القتال، لم نكن أذكياء وأهدرنا الكثير من الفرص قبل الهجمات المرتدة لنجعل النتيجة 2-1، يجب أن يكونوا سعداء، لكن إذا خسر بايرن في ساربروكن، فقد ارتكبنا الكثير من الأشياء الخاطئة".
وأبدى مولر تفهمه لانتقادات الجماهير التي شاهدت فريقها يخسر بهدفين أمام منافسه صاحب المركز الخامس عشر في دوري الدرجة الثالثة تحت الأمطار.
وتابع مولر :"أمر مفهوم تمامًا من الجماهير، لا يتعلق الأمر بالضرورة بالمباراة أو النتيجة، ما هو غير ممكن على الإطلاق هو أن ثلاثة أو أربعة لاعبين فقط يفهمون كيفية احترام المشجعين".
وواصل :" لقد جاؤوا إلى هنا ولا أعرف عدد الكيلومترات التي قطعوها خلال الأسبوع، الشيء الأكثر أهمية هو فهم كيفية رد الجميل للجمهور، بالطبع لا يمكن أن يسير الأمر بهذه الطريقة."
وبعد الخسارة توجه جميع لاعبي بايرن ميونخ إلى غرفة خلع الملابس دون تحية المشجعين باستثناء مولر نفسه وليروي ساني وكيميتش وبونا سار وماتيس تيل.
وحسب سبورت1 فإن لاعبي بايرن ميونخ شعروا بخيبة أمل كبيرة بعد الخسارة حيث شوهد جمال موسيالا نجم الفريق في غرفة خلع الملابس وهو يهز رأسه "شيء لا يصدق".