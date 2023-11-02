باستثناء أربعة.. مولر يهاجم زملاءَه في بايرن ميونخ بسبب "عدم احترام المشجعين"

شن توماس مولر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ هجومًا على زملائه بالفريق بعد الخسارة أمام ساربروكن في دور الـ32 من كأس ألمانيا.

وفشل بايرن ميونخ في بطولة كأس ألمانيا للعام الرابع على التوالي إذ خسر هذه المرة بهدفين لهدف واحد أمام ساربروكن الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة.

وبعد دقائق فقط من هزيمة بايرن المريرة كان توماس يتحدث إلى بعض أنصار بايرن ميونخ الذين حضروا المباراة في ملعب المنافس وسط أجواء مناخية صعبة.