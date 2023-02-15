خوان لابورتا: ليس صدفة أن توجه هذه الاتهامات لبرشلونة الآن
رد خوان لابورتا رئيس برشلونة على الاتهامات التي وجهت لبرشلونة بتقديم رشاوى لنائب رئيس لجنة الحكام، وحذر كل من يسيء لسمعة الفريق بمتابعة قانونية.
وقال خوان لابورتا عبر وسائل إعلام النادي: ليس صدفة أن تظهر هذه الأشياء في هذه اللحظة".
وأضاف: "نادي برشلونة تعاقد في السابق على خدمات مستشار خارجي للحصول على تقارير حول لاعبين في الفئات الأدنى من كرة القدم الإسبانية، ونصائح تحكيمية، وهي خدمة تستأجرها أندية إسبانية أخرى".
وواصل: "الخبر مفاجئ وليس صدفة أن يصدر الآن.. أي تفسير متحيز يلمح إلى أشياء ليست صحيحة سيحصل على رد مناسب، سندافع عن شرف ومصالح نادي برشلونة، ليس من قبيل المصادفة أن تظهر هذه المعلومات الآن".
وألمح خوان لابورتا إلى وجود "يد سوداء" تريد زعزعة استقرار النادي الآن لأنه الفريق القريب من لقب الدوري الإسباني، وأنه أيضًا يطمح إلى الفوز بكأس الملك والدوري الأوروبي.
وكانت صحيفة "آس" قد ذكرت أن مكتب المدعي العام الإسباني أجرى تحقيقات مع نائب الرئيس السابق للجنة الحكام بتهمة تلقي رشاوى من نادي برشلونة، بين عامي 2016 و2018، من أجل إجراء تحقيقات بشأن الحكام حتى يكونوا محايدين ولا يتخذون قرارات ضدهم.
بدورها، أكدت إدارة بارتوميو، الرئيس السابق للبلوغرانا، أنه لا توجد أزمة في هذا الأمر، إذ إنه يتم التعامل بهذه الطريقة منذ 2003.
كما أوضحت إذاعة "كادينا سير" أن "مكتب المدعي العام في برشلونة يحقق مع شركة تدعى DASNIL 95 SL، وهي مملوكة لخوسيه ماريا نيغريرا، الحكم السابق ونائب رئيس اللجنة الفنية للحكام، بشأن تهم فساد، حيث تقاضى مبالغ مالية مقدرة بـ1.4 مليون دولار دفعها نادي برشلونة لشركته بين عامي 2016 و2018".