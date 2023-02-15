خوان لابورتا: ليس صدفة أن توجه هذه الاتهامات لبرشلونة الآن

وقال خوان لابورتا عبر وسائل إعلام النادي: ليس صدفة أن تظهر هذه الأشياء في هذه اللحظة".

وأضاف: "نادي برشلونة تعاقد في السابق على خدمات مستشار خارجي للحصول على تقارير حول لاعبين في الفئات الأدنى من كرة القدم الإسبانية، ونصائح تحكيمية، وهي خدمة تستأجرها أندية إسبانية أخرى".

وواصل: "الخبر مفاجئ وليس صدفة أن يصدر الآن.. أي تفسير متحيز يلمح إلى أشياء ليست صحيحة سيحصل على رد مناسب، سندافع عن شرف ومصالح نادي برشلونة، ليس من قبيل المصادفة أن تظهر هذه المعلومات الآن".

وألمح خوان لابورتا إلى وجود "يد سوداء" تريد زعزعة استقرار النادي الآن لأنه الفريق القريب من لقب الدوري الإسباني، وأنه أيضًا يطمح إلى الفوز بكأس الملك والدوري الأوروبي.