دوناروما يقود قائمة منتخب إيطاليا في تصفيات كأس العالم 2026

وجه جينارو غاتوزو مدرب منتخب إيطاليا الدعوة للحارس جيانلويجي دوناروما، رغم المشاكل التي يواجهها حاليا في باريس سان جيرمان، حيث طُلب منه البحث عن ناد جديد بينما لا يزال بعيدا عن المشاركات مع الفريق بعد خروجه رسميا من النادي الباريسي.

كما استدعى غاتوزو للمدافع جيوفاني ليوني (18 عاما)، للمرة الأولى في مشواره الكروي وذلك بعد أيام من انضمامه إلى ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي.

وأعلن غاتوزو اليوم الجمعة عن قائمته الأولى لإيطاليا استعدادا لمواجهة منتخب إستونيا في تصفيات كأس العالم.

واختار غاتوزو، الذي حل محل لوتشيانو سباليتي بعد إقالته في يونيو الماضي، أيضا فرانشيسكو بيو إسبوزيتو مهاجم إنتر ميلان وجيوفاني فابيان لاعب وسط بولونيا اللذين انضما إلى تشكيلة المنتخب لأول مرة.

وتحتل إيطاليا، التي فشلت في التأهل لنهائيات كأس العالم في النسختين الماضيين، المركز الثالث في المجموعة التاسعة بثلاث نقاط بعد خسارتها 3-صفر في النرويج وفوزها 2-صفر على مولدوفا.

وتتصدر النرويج، التي أدى فوزها على إيطاليا إلى إقالة سباليتي، المجموعة برصيد 12 نقطة من أربع مباريات.

وانضم ليوني إلى ليفربول خلال الشهر الجاري مقابل 26 مليون جنيه إسترليني بعدما شارك في 17 مباراة بالدوري الإيطالي مع بارما الموسم الماضي ولم يشارك بعد مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد بيو إسبوزيتو مؤخرا إلى إنتر ميلان بعد فترة إعارة مع نادي سبيتسيا في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، وشارك لأول مرة مع الفريق الأول في كأس العالم للأندية، بديلا لشقيقه سيباستيانو ضد أوراوا ريد دايموندز. ثم سجل هدفا في أول مباراة له كأساسي ضد ريفر بليت.

أخبار ذات علاقة غاتوزو يحدد شرطه لضم نجم ليفربول لمنتخب إيطاليا

وتستضيف إيطاليا منتخب إستونيا في بيرغامو في الخامس من سبتمبر ضمن تصفيات منطقة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.