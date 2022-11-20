مشادة بين مشجع قطري وآخر إكوادوري على هامش افتتاح كأس العالم (فيديو)
نشبت مشادة كلامية بين مشجع قطري وآخر إكوادوري، على مدرجات ملعب البيت، على هامش افتتاح كأس العالم 2022 بين الفريقين.
ونظمت قطر حفل افتتاح النسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم لكرة القدم والتي انطلقت، اليوم الأحد، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.
وتداول مغردون فيديو لأحد الجماهير الإكوادورية وهو يشير بالمال للجماهير القطرية، ما أثار غضب أحد جماهير العنابي، والذي دخل معه في مشادة كلامية.
وبعد المباراة تم التصالح بين الثنائي وقاما بالتقاط الصور سويًا
وأحرز إينر فالنسيا هدفين أولهما من ركلة جزاء ليمنح الإكوادور التقدم ِ2-صفر على قطر صاحبة الأرض مع نهاية الشوط الأول في افتتاح كأس العالم لكرة القدم، اليوم الأحد.
وبدا أن فالنسيا منح المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية تقدمًا مبكرًا بعد 3 دقائق عقب خطأ من الحارس سعد الشيب لكن حكم الفيديو المساعد أنقذ الحارس القطري باحتساب تسلل.
ورغم نجاة قطر من البداية الصعبة، تملك التوتر اللاعبين واستغل مايكل استرادا وجود مساحة في قلب دفاع قطر ليمرر كرة إلى فالنسيا الذي انطلق نحو المرمى وتعرض لخطأ من الشيب.
ولم يتردد الحكم الإيطالي دانييلي أروساتو في احتساب ركلة جزاء نفذها فالنسيا بهدوء على يسار الحارس القطري.
وأصبح مهاجم فناربخشة التركي البالغ من العمر 33 عامًا أكثر اللاعبين تسجيلًا للإكوادور في النهائيات بأربعة أهداف بعدما أصبح الهداف التاريخي للفريق خلال التصفيات.
وزاد موقف قطر سوءًا عندما أرسل أنخيلو برسيادو تمريرة عرضية حولها فالنسيا بضربة رأس على يمين الحارس الشيب في الدقيقة 31.