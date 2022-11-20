مشادة بين مشجع قطري وآخر إكوادوري على هامش افتتاح كأس العالم (فيديو)

نشبت مشادة كلامية بين مشجع قطري وآخر إكوادوري، على مدرجات ملعب البيت، على هامش افتتاح كأس العالم 2022 بين الفريقين.

ونظمت قطر حفل افتتاح النسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم لكرة القدم والتي انطلقت، اليوم الأحد، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وتداول مغردون فيديو لأحد الجماهير الإكوادورية وهو يشير بالمال للجماهير القطرية، ما أثار غضب أحد جماهير العنابي، والذي دخل معه في مشادة كلامية.

وبعد المباراة تم التصالح بين الثنائي وقاما بالتقاط الصور سويًا