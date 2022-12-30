مقابل 88 مليون جنيه إسترليني.. شاختار مستعد لبيع ميخايلو مودريك لآرسنال
أكد سيرجي بالكين الرئيس التنفيذي لشاختار دونيتسك الأوكراني أنهم على استعداد لبيع ميخايلو مودريك وسط اهتمام جاد من آرسنال بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".
وأضافت الصحيفة، أنه رفض عرض آرسنال الافتتاحي الذي يُعتقد أن قيمته حوالي 55 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 60 مليون يورو)، لكن الغانرز يحافظ على آماله في إضافة الجناح الأوكراني.
وأكد سيرجي بالكين الرئيس التنفيذي لشاختار من جديد على أنهم منفتحون على بيع مودريك بشرط تقييم سعره برقم جيد.
وقال شاختار سابقًا، إنه يقدر سعر مودريك بـ88 مليون جنيه إسترليني، وهو السعر الذي يزعم أنه تم دفعه عند انتقال جاك غريليش وأنتوني لمانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على الترتيب.
ومع ذلك، من المرجح أن يحصل آرسنال على مودريك مقابل أقل من هذا السعر مع استمراره في التفاوض.
وتفوق مودريك في مركز الجناح، حيث خاض 8 مباريات دولية لبلاده، وقد يؤدي وصوله إلى إراحة ميكيل أرتيتا لاستعادة شكله الهجومي.
وأكدت "ديلي ميل" أن مودريك منفتح على مغادرة بلاده ونشر مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي منشورا لإظهار أنه كان يشاهد فوز آرسنال على ويستهام.
واعترف أرتيتا بأنه يود أن يكون آرسنال سريعًا في إدارة أعماله في منتصف الموسم، لكنه يعرف صعوبات إبرام الصفقات في يناير.
قال أرتيتا مؤخرًا: "لقد عرفنا أهمية الحصول على لاعبين في وقت مبكر من الصيف وهذا هو نفسه الذي نريد أن نفعله في يناير، هذا مثالي".
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن مودريك شارك في 44 مباراة مع شاختار سجل فيها 12 هدفا وصنع 7في حين لعب لمنتخب بلاده 8 مباريات لم يسجل فيها.