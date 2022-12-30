مقابل 88 مليون جنيه إسترليني.. شاختار مستعد لبيع ميخايلو مودريك لآرسنال

ومع ذلك، من المرجح أن يحصل آرسنال على مودريك مقابل أقل من هذا السعر مع استمراره في التفاوض.

وتفوق مودريك في مركز الجناح، حيث خاض 8 مباريات دولية لبلاده، وقد يؤدي وصوله إلى إراحة ميكيل أرتيتا لاستعادة شكله الهجومي.

وأكدت "ديلي ميل" أن مودريك منفتح على مغادرة بلاده ونشر مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي منشورا لإظهار أنه كان يشاهد فوز آرسنال على ويستهام.