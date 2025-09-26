صفقة القرن.. 5 أندية إنجليزية تحلم بفينيسيوس جونيور

أشعلت تقارير صحفية بريطانية سوق الانتقالات مبكرًا، بعدما كشفت عن اهتمام بالغ من كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعاقد مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد الإسباني.

ووفقًا لما تداولته مصادر عدة أبرزها الصحفي جرايم بايلي فإن وكلاء فينيسيوس قد أجروا محادثات بالفعل مع أندية انجليزية كبرى لبحث إمكانية انتقال مرتقب قد يهز أركان الكرة الأوروبية.

يأتي هذا التحرك في ظل حالة من الغموض تسيطر على مستقبل اللاعب مع ناديه الملكي، حيث يمتد عقده الحالي حتى صيف 2027، إلا أن مفاوضات التجديد لم تصل إلى نتيجة حاسمة حتى الآن.

ومع بداية لم تكن مثالية لموسم 2025-2026، بدأت التكهنات تتزايد حول إمكانية رحيل "فيني" عن سانتياغو برنابيو، ليفتح الباب على مصراعيه أمام حلم الأندية الإنجليزية بضم أحد أفضل لاعبي العالم.

1. ليفربول: البحث عن خليفة ماني

منذ رحيل السنغالي ساديو ماني، افتقد ليفربول للجناح القادر على إرهاب دفاعات الخصوم بسرعته الفائقة وقدرته على الحسم أمام المرمى. ورغم وجود لاعبين مميزين، إلا أن فينيسيوس يمثل نموذجًا مثاليًا لما يبحث عنه الفريق لاستعادة شراسته الهجومية الكاملة على الجانب الأيسر.

قدرة البرازيلي على اللعب في المساحات الواسعة تتناسب تمامًا مع أسلوب اللعب المباشر الذي يميز "الريدز"، مما يجعله القطعة التي قد تعيد الفريق إلى منصات التتويج الكبرى كدوري أبطال أوروبا التي يملك خبرة واسعة فيها.

2. مانشستر سيتي: إضافة بُعد جديد لكتيبة غوارديولا

قد يبدو فريق مانشستر سيتي كاملًا، لكن إضافة لاعب بحجم فينيسيوس ستمنح بيب غوارديولا مدرب الفريق سلاحًا فرديًا فتاكًا لا يمكن إيقافه.

في المباريات المعقدة التي تتطلب حلولًا من المهارة الخالصة، يبرز فينيسيوس كأحد أفضل اللاعبين في العالم في المواجهات الفردية. انضمامه سيوفر لـ"السيتيزنز" خيارًا هجوميًا مختلفًا، قادرًا على خلخلة أي دفاع منظم، ويضمن استمرارية الهيمنة المحلية والقارية.

3. آرسنال: الحلم الذي يكمل المشروع

يعيش آرسنال تحت قيادة ميكيل أرتيتا مشروعًا طموحًا أعاد الفريق إلى المنافسة بقوة. ورغم امتلاك الفريق لأسماء لامعة مثل بوكايو ساكا وغابرييل مارتينيلي.

وصول نجم بحجم فينيسيوس سيرسل رسالة قوية للجميع بأن "الغانرز" لا يهدفون للمنافسة فقط، بل لحصد الألقاب. وجود فينيسيوس سيخفف الضغط عن النجوم الشباب وسيرفع من الجودة الهجومية للفريق إلى مستوى آخر.

4. تشيلسي: نجم يقود ثورة "البلوز"

بعد فترة من عدم الاستقرار، يبحث تشيلسي عن "صفقة أيقونية" يعيد بها بناء صورته كأحد كبار أوروبا. فينيسيوس جونيور ليس مجرد لاعب كرة قدم، بل هو علامة تجارية عالمية ونجم قادر على حمل فريق بأكمله على كتفيه.

قدرته على حسم المباريات الكبرى وشخصيته القوية داخل الملعب تجعله القائد الهجومي الذي يحتاجه "البلوز" بشدة لقيادة جيل جديد من المواهب نحو تحقيق البطولات.

5. مانشستر يونايتد: استعادة الهيبة المفقودة

لا يزال مانشستر يونايتد يبحث عن نجم كبير يعيد للفريق بريقه وهيبته المفقودة منذ سنوات. لطالما كان "الشياطين الحمر" وجهة لأبرز نجوم العالم.

انتقال فينيسيوس إلى "مسرح الأحلام" سيكون بمثابة صفقة تاريخية تعيد الأمل للجماهير. فنيًا، سيمنح الفريق سرعة وقوة اختراق هائلة من الجهة اليسرى، وهو ما افتقده الفريق بشكل واضح في السنوات الأخيرة، وقد يكون المفتاح لعودة اليونايتد إلى مكانته الطبيعية.