مزايا فنية خارقة.. حارس مرمى ينقذ خط وسط الاتحاد السعودي

في خطوة قد تعيد رسم ملامح القوة في وسط ميدان دوري روشن السعودي، تتجه أنظار عميد الأندية السعودية، نادي الاتحاد، صوب بلجيكا لتوجيه ضربة قوية في سوق الانتقالات.

الاسم الذي يتردد بقوة في أروقة النادي الجداوي هو النجم الدولي يوري تيليمانس، لاعب أستون فيلا الحالي، الذي يُنظر إليه على أنه الحل الأمثل لضخ الجودة الفنية والاتزان في خط وسط الفريق.

لكن خلف هذا "المايسترو" المعروف بقدمه اليمنى الدقيقة، تكمن قصة فريدة من نوعها قد لا يعرفها الكثيرون.

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حارس المرمى الذي أصبح "مايسترو"

فالرجل الذي يشتهر اليوم بتسديداته الصاروخية وتمريراته الحريرية، بدأ رحلته في أكاديمية أندرلخت العريقة كحارس مرمى.

وكما روى بنفسه، فإن نقطة التحوّل جاءت في إحدى المباريات خلال مرحلة الناشئين، حين نجح وهو يرتدي قفازي الحراسة في تسجيل هدف من مرماه، في لقطة أذهلت مدربيه ودعتهم لإعادة اكتشاف موهبته.

لقد رأوا في قدميه إمكانيات تفوق ما يمكن أن تقدمه يداه، فكان القرار التاريخي بتحويله إلى لاعب خط وسط، ليبدأ العالم في التعرف على موهبة فذة كانت ستظل حبيسة القائمين والعارضة.

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رؤية شاملة وقدم من ذهب

تتجسد المزايا الفنية لتيليمانس في قدرته الاستثنائية على التحكم في مجريات اللعب من الخلف، فهو بمثابة "الريجيستا" العصري الذي يربط بين الخطوط.

يتميز اللاعب بقدرته الفائقة على إرسال تمريرات طويلة بالغة الدقة، تشبه كرات لاعبي كرة القدم الأمريكية، التي تكسر الخطوط الدفاعية للمنافس وتضع المهاجمين في مواجهات مباشرة مع المرمى.

هذه الميزة تحديدًا هي ما يفتقده الاتحاد لبناء الهجمات بشكل سريع ومباشر. إلى جانب صناعة اللعب، يمتلك تيليمانس سلاحاً فتاكاً آخر هو التسديدات بعيدة المدى.

ولعل هدفه الأيقوني في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2021 بقميص ليستر سيتي هو خير دليل؛ تسديدة صاروخية حسمت اللقب ولخصت قدرته على أن يكون حاسمًا في أكبر المواعيد.

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فنان بصلابة دفاعية

رغم هذه النزعة الهجومية الواضحة، فإن قيمة تيليمانس لا تكتمل إلا بالنظر إلى مساهماته الدفاعية العالية، فهو لاعب لا يتوانى عن أداء الواجبات الدفاعية والضغط على الخصم واستخلاص الكرة، مما يمنح فريقه توازنًا كبيرًا.

إنه الفنان الذي لا يخشى أداء الأدوار القتالية، ويقدم الحل المتكامل الذي يبحث عنه الاتحاد لضبط إيقاع الفريق دفاعًا وهجومًا.

في حال نجح الاتحاد في إتمام هذه الصفقة، فإنه لن يكون قد تعاقد مع لاعب خط وسط عادي، بل مع قائد أوركسترا متكامل، "حارس المرمى السابق" الذي يمتلك رؤية شاملة للملعب، وقدمًا قادرة على التسديد والتمرير، وعقلية تكتيكية منضبطة، قد يكون تيليمانس هو بالفعل القطعة المفقودة التي ستنقذ خط وسط الاتحاد وتعيده إلى الواجهة بقوة.