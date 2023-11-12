الوحدة يقدم احتجاجا على مشاركة تاليسكا
كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن إدارة نادي الوحدة تقدمت بشكوى لمراقب مباراة الفريق أمام النصر للاحتجاج على مشاركة البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب العالمي، في مواجهة الفريقين، مساء السبت، بدوري روشن.
وجاءت شكوى إدارة الوحدة بسبب إيقاف تاليسكا مباراتين عقب طرده في مواجهة الاتفاق ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وغاب اللاعب بالفعل عن المواجهة الماضية أمام الخليج، ولكن شارك ضد الوحدة، اليوم السبت.
وجاء طرد نجم النصر بعد تدخل عنيف بدون كرة على حمدان الشمراني لاعب الاتفاق، ليتم إشهار البطاقة الحمراء في وجهه بشكل مباشر.
ونصَّت حيثيات قرار إيقاف لاعب النصر على "ثبوت مخالفة تاليسكا للمادة (48-1-2) من لائحة الانضباط والأخلاق، وإيقافه مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها".
وصاحب القرار جدل واسع إذ قالت تقارير إن إيقاف اللاعب يكون في مباريات كأس الملك فقط، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن العقوبة على تاليسكا تسري في أول مباراتين رسميتين للنصر بعد اتخاذ العقوبة.
وقال توفيق تونسي، المشرف العام على كرة القدم بنادي الوحدة، في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "مشاركة تاليسكا من وجهة نظرنا غير نظامية بقرار لجنة الانضباط والذي يقؤكد إيقافه مباراتين في المسابقات الرسمية ولم يتم تحديد نوع المسابقة، ونثق في القانونيين بالنادي، ولذلك مشاركته خاطئة، وتم إيقافه ضد الخليج ثم شارك اليوم كيف يحدث هذا؟.. واليوم لم نفز في الملعب ولكن لدي حق مكتسب ولذلك قدمت الاحتجاج".
فيما قال المستشار القانوني يعقوب المطير: "مشاركة تاليسكا قانونية وصحيحة، وغياب البرازيلي سيكون في كأس الملك من أمام الشباب لأنه حينها سينفذ حينها عقوبة الإيقاف التلقائي لأنه ما زال في نفس البطولة ولو كان ودع كأس الملك كانت العقوبة تذهب لبطولة الدوري".
فوز النصر بثلاثية
وهز أليكس تيليس وعبد الإله العمري الشباك لأول مرة هذا الموسم وأحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا في فوز النصر 3-1 على مضيفه الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين، اليوم السبت.
وجاء الشوط الأول سجالا بين الفريقين في أغلب فتراته وإن كانت الخطورة والتقدم المبكر - بفضل تيليس - كانا من نصيب النصر الذي استفاد في الدقائق الأخيرة من أخطاء الوحدة ليعزز تقدمه بهدف العمري.
وتواصلت أخطاء الوحدة في الشوط الثاني واستغل رونالدو أحدها لتعزيز تقدم فريقه وإحكام قبضته على صدارة هدافي المسابقة قبل أن يهز تاليسكا الشباك لكن الحكم ألغى الهدف بسبب تداخل النجم البرتغالي في اللعبة متسللا.
ورغم محاولات النصر المستمرة لتعزيز تفوقه، قلص انسيلمو الفارق في الدقائق الأخيرة من ضربة رأس، لتنتهي المباراة بفوز النصر 3-1 بعدما ألغى الحكم هدفا سجله عبد الرحمن غريب في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وبهذا الفوز يصل النصر إلى النقطة 31 من 13 مباراة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف الهلال المتصدر، ويتجمد رصيد الوحدة عند 16 نقطة في المركز السادس.