الوحدة يقدم احتجاجا على مشاركة تاليسكا

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن إدارة نادي الوحدة تقدمت بشكوى لمراقب مباراة الفريق أمام النصر للاحتجاج على مشاركة البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب العالمي، في مواجهة الفريقين، مساء السبت، بدوري روشن.

وجاءت شكوى إدارة الوحدة بسبب إيقاف تاليسكا مباراتين عقب طرده في مواجهة الاتفاق ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وغاب اللاعب بالفعل عن المواجهة الماضية أمام الخليج، ولكن شارك ضد الوحدة، اليوم السبت.

وجاء طرد نجم النصر بعد تدخل عنيف بدون كرة على حمدان الشمراني لاعب الاتفاق، ليتم إشهار البطاقة الحمراء في وجهه بشكل مباشر.

ونصَّت حيثيات قرار إيقاف لاعب النصر على "ثبوت مخالفة تاليسكا للمادة (48-1-2) من لائحة الانضباط والأخلاق، وإيقافه مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها".

وصاحب القرار جدل واسع إذ قالت تقارير إن إيقاف اللاعب يكون في مباريات كأس الملك فقط، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن العقوبة على تاليسكا تسري في أول مباراتين رسميتين للنصر بعد اتخاذ العقوبة.