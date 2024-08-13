أسطورة الهلال يثير الجدل حول موقف رونالدو من مدرب النصر السعودي (فيديو)

فجر النجم السابق لنادي الهلال وأسطورة المنتخب السعودي محمد الدعيع موجة من الجدل في أوساط نادي النصر، وذلك بالحديث عن العلاقة بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه، لويس كاسترو مدرب النصر.

وقال الدعيع في برنامج "دورينا غير" على القناة الأولى السعودية، إن رونالدو راض عن عمل المدرب لويس كاسترو، وهو السبب الذي يدفع إدارة النصر للإبقاء على مدرب الفريق الأول.

وأضاف أسطورة نادي الهلال: "رونالدو راض عن طريقة عمل كاسترو ونتائجه خلال الموسم الماضي، في العادة عند التعاقد مع أي مدرب يتم تقديمه للاعبين، ويتم الحديث عنه وعن إنجازاته، بالنسبة إلى رونالدو، أعتقد أن منتخب البرتغال يستشيره فما بالك إذا تعلق الأمر بنادي النصر، التعاقد مع كاسترو كان بعلم رونالدو وموافقته، وبقاؤه حتى الآن في منصبه أيضا بعلم رونالدو واستشارته".

وتابع الدعيع: "التتويج ببطولة الملك سلمان للأندية العربية لا يعتبر مؤشرا لنجاح المدرب كاسترو، هل أحرز لقب الدوري أو كأس الملك؟ هل تأهل للأدوار الأولى لدوري أبطال آسيا؟ هذا لم يحصل، ولكن كريستيانو راض عن أداء كاسترو وهو حسب رأيي خطأ كبير وفادح.. البطولة العربية لا تحسب على أنها بطولة رسمية والحصول على لقبها ليس رسميا."

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وكان محمد الدعيع تطرق سابقا لعلاقة البرتغاليين رونالدو وكاسترو قائلا إن النصر لديه مدربان، أحدهما داخل الملعب وهو كريستيانو، والآخر خارجه، وهو كاسترو.

ويبدأ كريستيانو رونالدو الموسم الجديد مع النصر بملاقاة التعاون غدا الأربعاء في نصف نهائي كأس السوبر، فيما يجمع نصف النهائي الأول اليوم الثلاثاء الهلال والأهلي على أن يقام النهائي يوم السبت 17 أغسطس.