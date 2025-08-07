ليس 600 ألف دولار.. ناد أوكراني يضع الزمالك في ورطة كبرى

وضع نادي أوليكساندريا مسؤولي الزمالك في ورطة كبرى بعد ضم البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، قادمًا من صفوف الفريق الأوكراني في الميركاتو الصيفي الجاري.

وانضم ألفينا إلى الزمالك في اليوم الأخير من فترة الانتقالات في الدوري المصري، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع اللاعب وناديه.

ولم يكشف الزمالك عن قيمة الصفقة، لكن تقارير إعلامية مصرية أشارت إلى أن النادي الأوكراني حصل على 600 ألف دولار لإتمامها.

وقال الزمالك عبر حسابه على منصة إكس: "ساحر من شواطئ ريو لمدرجات الثالثة يمين.. البرازيلي خوان ألفينا أحدث المنضمين لمدرسة الفن والهندسة".

بينما أعلن نادي أوليكساندريا الأوكراني من جانبه في رسالة وداعية للاعب عبر إنستغرام قيمة التعاقد المبرم بين الناديين.

وكشف النادي الأوكراني أن قيمة تعاقد الزمالك مع لاعب خط الوسط قد كلفت مليونًا و800 ألف يورو بالإضافة إلى وجود مكافآت وحوافز.

ويجيد البرازيلي خوان ألفينا اللعب في مركز الجناح الأيمن ويبلغ من العمر 22 عامًا.

وانتقل إلى نادي أولكسندريا الأوكراني عامَ 2023 قادمًا من فاسكو دي غاما البرازيلي.

ومع ناديه الأوكراني لعب 42 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة.

ويستهل الزمالك مشواره في الموسم الجديد من الدوري المصري بمواجهة سيراميكا كليوباترا، مساء الجمعة.