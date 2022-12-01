رغم الخروج المبكر من كأس العالم.. جيل لن تنساه السعودية

ربما جاءت تحية المشجعين السعوديين لفريقهم بعد الخروج من كأس العالم لكرة القدم ردا على ما قاله المدرب إيرفي رينارد بأن الجماهير ستنسى الجيل الحالي في غضون 30 عاما إذا لم يتأهل إلى دور الستة عشر.

وبعد الانتصار المدوي على الأرجنتين في أولى مبارياتها، خسرت السعودية 2-صفر أمام بولندا لكن آمالها في التأهل تبددت بالهزيمة 2-1 أمام المكسيك.

وقدمت السعودية أداء مخيبا في الشوط الأول أمام الأرجنتين وتأخرت بركلة جزاء مبكرة من ليونيل ميسي قبل أن ينقذها حكم الفيديو من ثلاثة أهداف ألغيت بداعي التسلل.