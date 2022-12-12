"ديلي ميل": ارتقاء يوسف النصيري أعلى من قفزة رونالدو بـ8 بوصات

وأصبح النصيري أفضل هداف مغربي في تاريخ نهائيات كأس العالم، وأثبت أنه الهدف الحاسم حيث حققت الدولة الأفريقية واحدة من أكبر مفاجآت البطولة في قطر بإقصائها البرتغال بقيادة رونالدو.

وحقق النصيري إنجازًا رائعًا بالقفز إلى ارتفاع مذهل يبلغ 9 أقدام، أي أعلى بثماني بوصات من قفزة رونالدو الذي نفذ ضربة رأس شهيرة أثناء مباراة يوفنتوس وسامبدوريا في عام 2019.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن قياس قفزة رونالدو على ارتفاع 8.4 قدم، حيث ارتفع إلى أعلى مستوى ليمنح يوفنتوس الفوز خارج ملعبه على سامبدوريا قبل ثلاث سنوات، حيث ارتقى وحول تمريرة عرضية من أليكس ساندرو إلى المرمى.