"ديلي ميل": ارتقاء يوسف النصيري أعلى من قفزة رونالدو بـ8 بوصات
قفز المغربي يوسف النصيري نحو 9 أقدام بشكل لا يصدق ليسجل هدف الفوز ضد البرتغال في كأس العالم في قطر، ليتفوق بذلك على قفزة رونالدو مع يوفنتوس.
وارتقى المهاجم المغربي - الذي يبلغ طوله نفس طول كريستيانو رونالدو 187 سم، إلى أعلى مستوى فوق ديوغو كوستا وروبن دياز ليحول تمريرة عرضية من يحيى عطيةالله من الجهة اليسرى نحو المرمى ليصبح فريقه أول منتخب أفريقي وعربي يصل قبل نهائي المونديال.
وأصبح النصيري أفضل هداف مغربي في تاريخ نهائيات كأس العالم، وأثبت أنه الهدف الحاسم حيث حققت الدولة الأفريقية واحدة من أكبر مفاجآت البطولة في قطر بإقصائها البرتغال بقيادة رونالدو.
وحقق النصيري إنجازًا رائعًا بالقفز إلى ارتفاع مذهل يبلغ 9 أقدام، أي أعلى بثماني بوصات من قفزة رونالدو الذي نفذ ضربة رأس شهيرة أثناء مباراة يوفنتوس وسامبدوريا في عام 2019.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن قياس قفزة رونالدو على ارتفاع 8.4 قدم، حيث ارتفع إلى أعلى مستوى ليمنح يوفنتوس الفوز خارج ملعبه على سامبدوريا قبل ثلاث سنوات، حيث ارتقى وحول تمريرة عرضية من أليكس ساندرو إلى المرمى.
وصعد النصيري إلى مستوى أعلى من المدافع دياز وتغلب على الحارس كوستا حيث حول تمريرة عرضية برأسه نحو المرمى.
وحقق المغرب الفوز ليحدد موعدًا مع فرنسا في قبل النهائي بعد فوز رفاق كيليان مبابي على إنجلترا بهدفين مقابل هدف في المباراة اللاحقة يوم السبت الماضي.
وقال مدربه وليد الركراكي بعد المباراة: "لطالما آمنت بيوسف، حتى الصحفيون المغاربة انتقدوني عندما دافعت عنه، لكن هنا قبلت النقد وقلت لهم إنه لاعب كبير، إنه أفضل هداف في التاريخ للمغرب في كأس العالم، المدربون لديهم أسباب للاختيارات وأنا أؤمن به دائمًا، بسبب طاقته على أرض الملعب، ولهذا السبب يلعب مع إشبيلية".
وأضاف: "إنه مثل أوليفييه جيرو لفرنسا، إنه يعمل بجدية من أجل الفريق، في بعض الأحيان يتم انتقاد هذه الأنواع من المهاجمين، إنه من المغرب، تدرب في المغرب وهو لاعب مهم، أنا فخور جدًا به، كان هدفه علامة على القدر".
وأطاح منتخب المغرب ببلجيكا وإسبانيا والبرتغال وكلها منتخبات ضمن قائمة أول عشرة مصنفين على مستوى العالم، ليصبح أول منتخب أفريقي يصل إلى الدور نصف النهائي في البطولة والآن يتطلع الفريق للإجهاز على منتخب فرنسا حامل اللقب يوم الأربعاء المقبل.