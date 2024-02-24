ترتيب الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يُوقف هزائمه بالفوز على لايبزيغ

سجل هاري كين هدفين أحدهما في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود بايرن ميونخ للفوز 2-1 على لايبزيغ، اليوم السبت، لينهي سلسلة من ثلاث هزائم متتالية في كافة المسابقات ويظل على بُعد ثماني نقاط من باير ليفركوزن المتصدر.

وسدد كين ضربة رأس في القائم في الدقيقة الخامسة لكنه أكمل هجمة سريعة بتسديدة منخفضة بعد مجهود جيد من جمال موسيالا ليضع بايرن في المقدمة في الدقيقة 56.