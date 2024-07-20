تعرض إيثان مبابي لإصابة قوية مع فريقه الجديد ليل الفرنسي خلال مباراة ودية ضد جينك البلجيكي أقيمت مساء السبت، وانتهت بالتعادل بنتيجة 2-2 بين الفريقين.

وانتقل إيثان مبابي إلى ليل قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الأسابيع القليلة الماضية، وذلك بعد رفض شقيقه كيليان تجديد عقده مع العملاق الباريسي وانضمامه إلى ريال مدريد الإسباني.

وشارك إيثان في الدقيقة 78 من عمر لقاء جينك الودي في صفوف ليل مساء السبت.

ولكن اللاعب خرج مصابًا في الدقيقة 90 متأثرًا بإصابة قوية في كاحل القدم.

ونشر إيثان مبابي رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع إكس بعد إصابته في المباراة.

وقال شقيق كيليان مبابي "أتمنى العودة في أقرب وقت ممكن… شكرًا لرسائل الدعم".

ولم يعلن نادي ليل الفرنسي أي تفاصيل بشأن إصابة مبابي الصغير، ولكنها كانت في كاحل القدم.

وانضم إيثان مبابي يوم 4 يوليو الجاري إلى ليل قادمًا من باريس سان جيرمان.

وشارك مبابي الصغير صاحب الـ 17 عامًا مع الفريق الأول بنادي باريس سان جيرمان خلال 5 مباريات كلاعب وسط.

وخطفت صفقة انتقال كيليان مبابي الأنظار بعدما أتم رحيله إلى ريال مدريد الإسباني بعد مفاوضات دامت لسنوات، ولم يكتب لها النجاح قبل أن ينضم في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.