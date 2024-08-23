أعلن نادي كومو الصاعد حديثا للدوري الإيطالي الممتاز اليوم الجمعة تعاقده رسميا مع لاعب وسط برشلونة السابق سيرجي روبرتو لمدة عامين.

ووقع قائد برشلونة السابق، الذي خاض كامل مشواره الكروي قبل أغسطس 2024 مع النادي الكتالوني، عقدا مع كومو في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ناديه في يونيو الماضي.

وقال الإسباني سيسك فابريغاس مدرب كومو، لموقع النادي على الإنترنت "لقد أمضى سيرجي مسيرته الكروية بالكامل حتى الآن في أحد أفضل الأندية في العالم قبل انضمامه إلينا".

وتابع:"سيرجي لاعب متعدد المهارات ويمكنه التأقلم في العديد من المراكز سواء في خط الوسط أو الظهير بفضل دقة تمريراته وقوته فهو يمثل تعريفا للاعب الذي يجيد اللعب من منطقة الجزاء إلى منطقة الجزاء المقابلة. ستكون خبرته حاسمة هذا الموسم".

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وفاز روبرتو (32 عاما) بسبعة ألقاب للدوري الإسباني ورفع كأسين لدوري أبطال أوروبا مع برشلونة، كما دافع عن ألوان منتخب إسبانيا 11 مرة وسجل هدفا واحدا.

وعاد كومو، الذي يدربه فابريغاس لاعب وسط أرسنال وبرشلونة سابقا، لدوري الأضواء الإيطالي الموسم الماضي بعد غياب 21 عاما.

وتعاقد نادي كومو مؤخرا مع المدافع السابق لريال مدريد ومانشستر يونايتد رافائيل فاران والمهاجم الإيطالي السابق أندريا بيلوتي فضلا عن اللاعب الدولي العراقي علي جاسم.

يذكر أن كومو بدأ الأسبوع الماضي مشواره في الدوري الإيطالي الممتاز بالخسارة (3 ـ 0) أمام يوفنتوس.