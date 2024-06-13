نجم ليفربول يتخذ قراره بشأن عرض النصر السعودي الضخم

وكان النصر قد دخل نادي سباق المنافسة للتعاقد مع البرازيلي أليسون بيكر، بدلا من الكولومبي ديفيد أوسبينا.

وأفاد موقع "فوتبول إنسايدر" بأن بيكر اتخذ قراره برفض العرض الضخم المقدم له من نادي النصر؛ للتوقيع معه هذا الصيف.

وقالت مصادر لموقع فوتبول إنسايدر إن اللاعب البرازيلي ليس لديه أي خطط للانضمام إلى نادي النصر السعودي.

وتقول مصادر الموقع أيضاً إن النادي السعودي حوّل اهتمامه الآن نحو التعاقد مع حارس مرمى يوفنتوس فويتشيك تشيسني (34 عامًا)، بمجرد إعادة فتح نافذة الانتقالات.

وشدد الموقع على أنه من المرجح أن يبقى أليسون في ليفربول، بعد رفض عرض نادي النصر الذي يبحث في السوق عن حارس مرمى جديد.