بروسيا دورتموند يسقط أمام ماينز ويُهدي بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني
تُوج نادي بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم بعد الفوز 2-1 على مضيفه كولن وتعادل بروسيا دورتموند 2-2 مع ضيفه ماينز اليوم السبت.
وكان بايرن بحاجة للفوز على أن يفشل دورتموند في تحقيق الانتصار ليتوج باللقب للموسم 11 على التوالي.
وأحرز موسيالا هدفا في الدقيقة 89 ليمنح بايرن الفوز ولقب الدوري، استغلالا لتعثر بروسيا بالتعادل أمام ماينز.
الإثارة كانت على ملعب سيجنال إدونا بارك، تقدم ماينز على بروسيا، بعد مرور ربع الساعة عن طريق أندرياس هانش أولسن، ثم لاحت أمام بروسيا دورتموند فرصة لإدراك التعادل لكن اللاعب سباستيان هالر أهدرها حين أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 19.
وبعد مرور خمس دقائق فقط تمكن ماينز من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 24، بواسطة كريم أونيسيو.
كان "أسود فستفاليا" في الشوط الثاني على موعد لملاقاة الشباك في الدقيقة 69، حين سجل رفائيل جيريرو الهدف الأول، ثم جاء هدف التعادل في الوقت بدلا من الضائع، ليتبخر حلم دورتموند في الفوز باللقب.
على الجانب الآخر في مباراة الاحتفال، تقدم بايرن بهدفه أولاً في شباك كولن عن طريق كينغسلي كومان في الدقيقة الثامنة.
وتعادل أصحاب الأرض بواسطة ديجان ليوبيسيتش في الدقيقة 80 من ضربة جزاء.
لكن هدف الفريق "البافاري" الثاني جاء عن طريق اللاعب جمال موسيالا في الدقيقة 89 ليتوج بايرن باللقب.
وبفوز بايرن أصبح رصيده 71 نقطة في صدارة المسابقة، فيما تجمد رصيد دورتموند عند نفس الرصيد لكن فارق الأهداف حسم الأمر لصالح الفريق البافاري.