بروسيا دورتموند يسقط أمام ماينز ويُهدي بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني

الإثارة كانت على ملعب سيجنال إدونا بارك، تقدم ماينز على بروسيا، بعد مرور ربع الساعة عن طريق أندرياس هانش أولسن، ثم لاحت أمام بروسيا دورتموند فرصة لإدراك التعادل لكن اللاعب سباستيان هالر أهدرها حين أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 19.

وبعد مرور خمس دقائق فقط تمكن ماينز من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 24، بواسطة كريم أونيسيو.

كان "أسود فستفاليا" في الشوط الثاني على موعد لملاقاة الشباك في الدقيقة 69، حين سجل رفائيل جيريرو الهدف الأول، ثم جاء هدف التعادل في الوقت بدلا من الضائع، ليتبخر حلم دورتموند في الفوز باللقب.