سالم الدوسري ينافس رسميا على جائزة أفضل لاعب آسيوي 2025

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، رسميًا عن القائمة النهائية للمرشحين لنيل جوائز الأفضل لعام 2025، المقرر إقامتها يوم 16 أكتوبر المقبل.

وتُقام النسخة التاسعة والعشرون من الحفل للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية، حيث يستضيف مركز الملك فهد الثقافي هذا الحدث الكبير الذي سيكرّم نخبة كرة القدم الآسيوية في 20 فئة مختلفة.

أخبار ذات علاقة خطأ سالم الدوسري يثير جنون إنزاغي (فيديو)

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في آسيا كلٌّ من: الماليزي عارف أيمن، والقطري أكرم عفيف، والسعودي سالم الدوسري. فيما تتنافس على جائزة أفضل لاعبة في آسيا كل من: هولي ماكنمارا، ووانغ شوانغ، وهانا تاكاهشي.

أخبار ذات علاقة الهلال يقتنص فوزاً ثميناً على حساب الدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة

وأوضح الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي أن عارف أيمن دخل التاريخ كأول لاعب ماليزي يُرشّح لهذه الجائزة، بعد موسم استثنائي 2024-2025 مع نادي جوهور دار التعظيم، حيث سجل خمسة أهداف وقاد فريقه إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب تحقيق ثلاثية محلية.

أما النجم القطري أكرم عفيف، المتوّج بالجائزة في نسختي 2019 و2023، فيسعى لأن يصبح أول لاعب يحرزها ثلاث مرات، بعدما قاد فريق السد للتتويج بلقب الدوري القطري للمرة الـ18 تاريخيًا وبلوغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، إضافةً إلى تألقه في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويأمل النجم السعودي سالم الدوسري في إضافة لقب ثانٍ بعد تتويجه العام 2022، عقب موسم مميز 2024-2025 مع الهلال، حيث قاد الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بتسجيله 10 أهداف اعتلى بها صدارة الهدافين. كما واصل تألقه مع الهلال في كأس العالم للأندية 2025 ببلوغه ربع النهائي.

أخبار ذات علاقة لعب بتعال.. محمد نور يوجه انتقادات مثيرة لسالم الدوسري (فيديو)

ومن المقرر أن ينطلق حفل جوائز الاتحاد الآسيوي عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، مع إمكانية متابعة البث مباشرة عبر قناة الاتحاد الآسيوي على "يوتيوب" والمنصات الرقمية الأخرى.



