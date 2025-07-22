صور صادمة وتجهيزات ضعيفة تفجّر غضباً قبل سداسي التتويج بالدوري الليبي

تعيش الأندية المشاركة في مرحلة "سداسي التتويج" بالدوري الليبي لكرة القدم حالة من الغضب بسبب ضعف التجهيزات لمباريات المرحلة الحاسمة.

وأعلن الاتحاد الليبي للعبة انطلاق منافسات مرحلة سداسي التتويج، يوم الجمعة المقبل، بمشاركة 6 أندية، وهي: الأهلي طرابلس، والأهلي بنغازي، والاتحاد، والهلال، والأخضر، والسويحلي.

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وتقام منافسات هذه المرحلة على 5 جولات، وتستضيفها إيطاليا بمشاركة الأندية الستة لتحديد هوية بطل الدوري الليبي بجانب الفرق التي تشارك في البطولات القارية سواء دوري أبطال أفريقيا، أو كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بيان غاضب

وكانت شرارة ثورة غضب الأندية المشاركة تجاه التجهيزات الضعيفة لمباريات مرحلة سداسي التتويج بالبيان الغاضب من جانب نادي الأهلي بنغازي الذي أكد استياءه الشديد من سوء الخدمات في الفندق المخصص لإقامة البعثة في مدينة ميلانو الإيطالية، وغياب صالة التمارين، وأحواض الاستشفاء، وقاعة الاجتماعات.

ووصف الأهلي بنغازي الأمر بأنه إهمال غير مقبول يؤثر بشكل مباشر على جاهزية الفريق، مهدداً بالانسحاب من منافسات البطولة.

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وانتشر مقطع فيديو لفندق إقامة الأهلي بنغازي والذي يظهر خلاله وجود أعمال صيانة في الفندق، وتواضع مستواه.

ثورة غضب في الهلال

الأمر ذاته انتقل إلى فريق الهلال الذي فوجئ بسوء مستوى أرضية ملعب تدريبات الفريق.

وعبر المدرب الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للهلال، في تصريحات للحساب الرسمي لناديه عن استيائه مما حدث للفريق في إيطاليا مؤكداً أنه كان يظن أن فريقه سيخوض التدريبات على أحد أفضل الملاعب في ميلانو.

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وأشار إلى أنه فوجئ بخوض التدريبات على أرضية ملعب لا تليق باستضافة فريق بالدرجة السابعة.

وأضاف:" لن نسمح بالاستمرار في هذه الظروف، وما حدث عارُ على الكرة الليبية".

رسالة من مدربنا زوران ومدير الكرة مصطفى التاجوري💬الوضع كارثي، ملعب التدريب لا يليق بفريق درجة سابعة، ما يحدث عار على الكرة الليبية❌ Posted by ‎AlHilal SC - نادي الهلال الليبي‎ on Tuesday, July 22, 2025

تصعيد شديد اللهجة

وأمام الاعتراضات التي أبدتها فرق سداسي التتويج، عقد مسؤولو الاتحاد الليبي اجتماعاً مع ممثلي الفرق المشاركة لمناقشة الموقف.

وبحسب مصادر، فإن الأندية طالبت بحل الأزمة، وتحسين الأوضاع خلال 24 ساعة، وإلا سيتم تصعيد الأمر، والعودة إلى ليبيا، وعدم خوض منافسات مرحلة سداسي التتويج.

وكان الاتحاد الليبي قد نشر مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، لإعلان تفاصيل فنادق الإقامة، وملاعب التدريب للفرق الستة، ولكن مستوى هذه الفنادق والملاعب لم ينل رضا الأندية المشاركة.