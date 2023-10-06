باللون الأحمر.. أحمد فتوح يثير جدلًا حول انتقاله إلى الأهلي

ونشر فتوح صورًا له وهو يرتدي اللون الأحمر، بالتزامن مع أنباء مفاوضات الأهلي لضمه.

وينتهي تعاقد اللاعب مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له في يناير التوقيع لأي نادٍ آخر يرغب في ضمه إلى صفوف الفريق.

وأشارت عدة تقارير إعلامية إلى دخول الأهلي في مفاوضات مع فتوح لضمه خلال الفترة المقبلة عقب انتهاء عقده مع الزمالك.

وتسبب قيام فتوح بنشر صورة له وهو يرتدي اللون الأحمر، بمزيد من التكهنات حول مستقبله، بعد أن ربطت الجماهير الصورة باقترابه من ارتداء قميص الأهلي.