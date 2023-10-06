باللون الأحمر.. أحمد فتوح يثير جدلًا حول انتقاله إلى الأهلي
أثار أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، الجدل بين جماهير الأهلي والزمالك، بعد أن نشر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستغرام" وهو يرتدي التيشيرت الأحمر.
ونشر فتوح صورًا له وهو يرتدي اللون الأحمر، بالتزامن مع أنباء مفاوضات الأهلي لضمه.
وينتهي تعاقد اللاعب مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له في يناير التوقيع لأي نادٍ آخر يرغب في ضمه إلى صفوف الفريق.
وأشارت عدة تقارير إعلامية إلى دخول الأهلي في مفاوضات مع فتوح لضمه خلال الفترة المقبلة عقب انتهاء عقده مع الزمالك.
وتسبب قيام فتوح بنشر صورة له وهو يرتدي اللون الأحمر، بمزيد من التكهنات حول مستقبله، بعد أن ربطت الجماهير الصورة باقترابه من ارتداء قميص الأهلي.
وشارك فتوح في مباراة واحدة مع الزمالك منذ بداية الموسم الحالي ضد أرتا سولار في إياب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرَّض لها في الحوض.
وعقد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالزمالك، جلسة مع أحمد فتوح ووكيله من أجل حسم تجديد عقده، ووفقًا للتقارير، تم الاتفاق على جميع البنود بانتظار صرف مقدم التعاقد والتوقيع الرسمي في الفترة المقبلة.
فيما قال الإعلامي الرياضي أحمد حسام "ميدو"، عبر برنامجه، مساء الثلاثاء: "فتوح يقترب خطوة بخطوة في تجديد عقده مع الزمالك، ولم يطلب طلبات تعجيزية كما تردد، المسؤولون في الزمالك يرون أن مطالب فتوح منطقية وليس فيها مبالغة نظرًا لما يقدمه".
ويلعب فتوح مع الفريق الأول بالزمالك منذ تصعيده للمرة الأولى عام 2016، وخلال تلك المدة خرج في فترتي إعارة إلى إنبي وسموحة.
صاحب الـ 25 عامًا شارك في 129 مباراة بقميص الزمالك، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 11.