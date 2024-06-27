الاتحاد السعودي يخطر 6 نجوم بالرحيل
بدأت إدارة نادي الاتحاد السعودي ترتيب الأوراق استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم المقبل.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة عدة تغييرات في أروقة الاتحاد من أجل إعادة تكوين الفريق للمنافسة على ألقاب الموسم الجديد.
وفاز لؤي ناظر مؤخرًا بمقعد رئاسة نادي الاتحاد، ووعد الجماهير بإبرام صفقات جديدة لإعادة الفريق إلى طريق البطولات.
وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن قيام الجهاز الإداري بنادي الاتحاد بإخطار 6 لاعبين داخل الفريق برغبة النادي في إبعادهم.
وقالت الصحيفة إن الجهاز الإداري تواصل مع وكلاء وممثلي 6 نجوم داخل الفريق، وأكد وجود رغبة لاستبعادهم من صفوف الاتحاد في الموسم المقبل.
وأشارت إلى أن النجوم الستة على رأسهم مد الله العليان بجانب صالح العمري وعبد العزيز البيشي وعبد الرحمن العبود وزكريا هوساوي وسلطان الفرحان.
ويسعى الاتحاد لحسم التعاقد مع العديد من الصفقات الجديدة لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.
وأنهى الاتحاد منافسات الدوري السعودي محتلًا المركز الخامس وهو ما أبعده عن المشاركة في بطولة النخبة الآسيوية في الموسم المقبل.
وأكدت الصحيفة السعودية أن رحيل اللاعبين الستة قد لا يكون نهائيًا ويتم إعارة بعض اللاعبين في الموسم المقبل لتقييم مستواهم خارج أسوار الاتحاد.