الاتحاد السعودي يخطر 6 نجوم بالرحيل

بدأت إدارة نادي الاتحاد السعودي ترتيب الأوراق استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة عدة تغييرات في أروقة الاتحاد من أجل إعادة تكوين الفريق للمنافسة على ألقاب الموسم الجديد.

وفاز لؤي ناظر مؤخرًا بمقعد رئاسة نادي الاتحاد، ووعد الجماهير بإبرام صفقات جديدة لإعادة الفريق إلى طريق البطولات.