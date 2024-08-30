نجم الوحدة السعودي يعود إلى قائمة منتخب أستراليا قبل مواجهة البحرين

يعود حارس المرمى مات رايان لقيادة منتخب أستراليا بعد ابتعاده عن المباريات الدولية بينما ينضم الجناح كريغ غودوين، بعد تعافيه من الإصابة، إلى تشكيلة غراهام أرنولد لمباراتي البحرين وإندونيسيا في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم.

ولم يشارك رايان في الفوز على فلسطين وبنغلاديش في المرحلة السابقة من التصفيات الآسيوية في يونيو الماضي.

ويعود غودوين لتشكيلة أستراليا بعد البداية القوية مع فريقه الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين عقب تعافيه من إصابة في الضلع تعرض لها في أبريل الماضي.

أخبار ذات علاقة عمر السومة يقترب من الانتقال لنادى الوحدة السعودي

وتسعى أستراليا للتأهل إلى كأس العالم للمرة السادسة على التوالي، بعد عامين من بلوغها دور الستة عشر في قطر.

وعاد الجناح أور مابيل إلى التشكيلة إلى جانب المدافع لويس ميلر، ولاعب الوسط المدافع إيدن أونيل، بعد التعافي من الإصابات.

وانضم قلب الدفاع توماس دينج أيضًا، كما انضم الجناح سام سيلفيرا إلى زميله في فريق بورتسموث كوسيني ينجي في التشكيلة.

واستبعد أرنولد عددًا كبيرًا من لاعبي الدوري الأسترالي خلال فترة توقف الموسم بما في ذلك المهاجمان دانييل أرزاني، وماثيو ليكي.

وأوقعت القرعة أستراليا في المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية إلى جانب اليابان، والسعودية، والصين.

ويتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى نهائيات 2026 في أمريكا الشمالية.