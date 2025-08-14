"تحذير واضح" لأحمد شوبير.. وهذه العقوبة التي تنتظره

تحرك نادي الزمالك بشكوى رسمية ضد الإعلامي أحمد شوبير المذيع بقناة الأهلي بعد تصريحاته الأخيرة التي هاجم خلالها مجلس إدارة القلعة البيضاء وجماهير النادي بسبب عدة ملفات على رأسها الهجوم ضد أحمد مصطفى "زيزو" في لقاء سيراميكا كليوباترا بالجولة الأولى للدوري المصري.

ووجهت جماهير الزمالك هتافات معادية لزيزو في لقاء سيراميكا يوم الجمعة الماضي؛ ما أدى إلى تغريم النادي 100 ألف جنيه مصري من جانب رابطة الأندية.

وتقدم مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب بشكوى رسمية ضد شوبير لدى المجلس الأعلى للإعلام برئاسة خالد عبد العزيز.

واتهم مجلس الزمالك شوبير بالتحريض ضد جماهير النادي بجانب مخالفة المعايير المهنية.

وقال مصدر داخل المجلس الأعلى للإعلام لـ "إرم نيوز" إن المجلس يتابع الفيديوهات المقدمة من نادي الزمالك ضد الإعلامي أحمد شوبير.

وأوضح المصدر، أن الاتجاه حاليًّا هو إيقاف شوبير لمدة أسبوعين خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف أن هناك عدة تحذيرات ودية قامت بين المجلس وشوبير للحد من تصريحاته ضد الزمالك ولكن الأخير لم يلتزم وبالتالي قرار الايقاف في طريقه إلى التنفيذ.

وكان شوبير تعرّض للإيقاف من قبل المجلس الأعلى للإعلام بعد شكوى أيضًا من مجلس الزمالك.