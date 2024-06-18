أنباء سارة عن إصابة مبابي وموعد جاهزيته

شهدت إصابة كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، تطورات جديدة بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة النمسا مساء الاثنين.

وافتتح منتخب فرنسا مشواره ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024" بالفوز على النمسا بنتيجة 1-0 في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بالنسخة المقامة حاليًا في ألمانيا.