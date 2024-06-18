أنباء سارة عن إصابة مبابي وموعد جاهزيته
شهدت إصابة كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، تطورات جديدة بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة النمسا مساء الاثنين.
وافتتح منتخب فرنسا مشواره ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024" بالفوز على النمسا بنتيجة 1-0 في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بالنسخة المقامة حاليًا في ألمانيا.
وخرج مبابي قبل نهاية المباراة بدقائق متأثرًا بإصابة قوية في الأنف وسط شكوك كبيرة حول احتمالية تعرض قائد الديوك لكسر في الأنف.
وغادر نجم منتخب فرنسا للمستشفى عقب نهاية المباراة مباشرة للخضوع لفحوصات طبية شاملة.
وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه بموقع إكس أن مبابي غادر المستشفى بعد الخضوع لفحوصات شامة.
وشهدت أروقة معسكر الديوك أنباء سارة بعد تصريحات منسوبة لرئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو يؤكد أن مبابي ليس بحاجة للخضوع لعملية جراحية في الأنف.
وأشار ديالو إلى وجود احتمالية لمشاركة مبابي في مباراة فرنسا القادمة ضد هولندا يوم 21 يونيو الجاري بالجولة الثانية للمجموعة الرابعة.
من جانبه، تحدث أدريان رابيو نجم منتخب فرنسا في تصريحات للصحفيين بالمنطقة المختلطة عقب اللقاء عن الحالة الصحية لزميله مبابي.
وقال رابيو:" مبابي بخير، أعتقد أنه سيلحق بمباراة بولندا بالجولة الثالثة لمرحلة المجموعات".
ويختتم منتخب فرنسا مشواره بمرحلة المجموعات يوم 25 يونيو الجاري بمواجهة بولندا.