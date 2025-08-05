مفاجأة معسكر الإعداد.. نجم الزمالك يكسب ثقة يانيك فيريرا

كشفت تقارير إخبارية أن المغربي صلاح الدين مصدق، مدافع الزمالك، كان مفاجأة معسكر الإعداد الأخير للفريق تحت قيادة يانيك فيريرا استعدادا لمنافسات الموسم الجديد للدوري المصري، الذي سينطلق يوم 8 أغسطس الجاري.

ويفتتح الزمالك مشواره في الدوري بمواجهة سيراميكا كليوباترا على استاد هيئة قناة السويس، بينما يختتم الدور الأول بمواجهة الاتحاد على استاد القاهرة.

أخبار ذات علاقة خائف من الدكة.. نجم بيراميدز يرحب بالانتقال إلى الزمالك

أخبار ذات علاقة بعد تدخل الزمالك.. تحرك حاسم من الأهلي لمنع رحيل نجم الفريق

وكان صلاح مصدق عاد للمشاركة في تدريبات الزمالك الأخيرة بعد تعافيه من الإصابة.

وكان مصدق قد تعرض لإصابة عبارة عن شد عضلي خفيف، خلال معسكر الفريق الأخير الذي أقيم في العاصمة الإدارية.

وكانت تقارير قد تحدثت عن غموض مستقبل صلاح مصدق مع الزمالك وإمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد ضم محمد إسماعيل، قادمًا من زد لدعم دفاع الفريق الأبيض.

وانضم صلاح مصدق إلى الزمالك في انتقالات يناير 2025 قادما من نهضة الزمامرة.

وكان قد ارتبط اسم صلاح مصدق بالانتقال إلى الوداد في بداية يونيو الماضي خلال فترة كأس العالم للأندية فقط، لكن لم تتم الصفقة في النهاية.

وخاض المدافع المغربي البالغ من العمر 27 عاما، 8 مباريات في الدوري، و3 في الكأس، ومباراة في الكونفدرالية الإفريقية.

ووفقا لأحدث التقارير، فإن اللاعب منذ عودته تمكن من كسب ثقة المدرب فيريرا، والذي أبدى إعجابه بإمكانياته وأدائه في التدريبات.

وشددت التقارير على أن "المدرب البلجيكي مقتنع بإمكانيات مصدق الفنية والبدنية، وبنسبة كبيرة سيكون أحد العناصر الأساسية في الموسم الجديد".