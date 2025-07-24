هل تحرج لاعبة إنجلترا رئيس الفيفا مجددا؟

مع تأهل منتخب إنجلترا إلى نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم للسيدات 2025 لملاقاة نظيره الإسباني، عادت إلى الواجهة واقعة محرجة حدثت بين لوسي برونز، مدافعة منتخب إنجلترا، وجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في العام 2023، خلال مراسم توزيع الميداليات عقب نهائي كأس العالم للسيدات.

وتساءلت الصحف العالمية عن إمكانية تكرار الواقعة للمرة الثانية بين لوسي برونز وإنفانتينو، أم تجاوزت اللاعبة الأمر.

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وعاشت إنجلترا خيبة أمل بعد خسارتها أمام إسبانيا 1-0 في نهائي كأس العالم للسيدات العام 2023.

قائدة منتخب "لا روخا"، أولغا كارمونا، سجّلت هدف المباراة الوحيد بتسديدة منخفضة في الدقيقة 29، ليمنح هدفها الفوز في ملعب أستراليا.

ولاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي تبادلًا "باردًا" بين برونز وإنفانتينو بعد نهاية اللقاء.

فعندما استلمت اللاعبة ميداليتها الفضية، تجنّبت التواصل البصري مع رئيس الفيفا، وقدّمت له مصافحة فاترة.

ثم قامت بالنظر في أعين بقية الشخصيات على المنصة وصافحتهم، في تجاهل واضح لإنفانتينو.

وجاء هذا الصدام بعد التصريح المثير للجدل الذي أدلى به رئيس الفيفا بشأن كرة القدم النسائية آنذاك، حيث قال: "اختاروا المعارك الصحيحة، اختاروا النضالات الصحيحة. أنتن تمتلكن القدرة على التغيير. أنتن تمتلكن القدرة على إقناعنا نحن الرجال بما يجب علينا فعله وما لا يجب علينا فعله. افعلن ذلك. فقط افعلن ذلك".

وتابع: "مع الرجال، ومع الفيفا، ستجدن أبوابًا مفتوحة. فقط ادفعن تلك الأبواب، إنها مفتوحة. وافعلن ذلك أيضًا على المستوى الوطني، في كل بلد، وعلى المستوى القاري، وفي كل اتحاد قاري. فقط استمرّين في الضغط، حافظن على الزخم، وواصلن الحلم، ولنذهب حقًا نحو مساواة كاملة".

وأفادت بعض وسائل الإعلام أن لوسي برونز لم تُصافح إنفانتينو على الإطلاق؛ إلا أن ذلك لم يكن صحيحًا، حيث أظهر مقطع فيديو أن اللاعبة لامست يده بشكل بسيط قبل أن تتسلّم ميداليتها وتتابع طريقها لتُصافح بقوة باقي المسؤولين على المنصة.

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ويُنظر إلى ما بدا وكأنه تجاهل متعمّد، رغم أن برونز لم تُدلِ بأي تعليق علني عليه، على أنه ردّ على التصريحات التي أدلى بها إنفانتينو حول كرة القدم النسائية، والتي وصفها منتقدون بأنها متعالية ومتحاملة.

وبلغ المنتخب الإنجليزي، حامل اللقب، نهائي بطولة أمم أوروبا للسيدات بفوزه على نظيره الإيطالي بهدفين مقابل هدف، ليلاقي نظيره الإسباني في بازل، يوم الأحد المقبل، ليتجدد الصراع بين الفريقين اللذين التقيا في نهائي كأس العالم 2023، الذي شهد تتويج إسبانيا باللقب لأول مرة.