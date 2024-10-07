محمد رمضان يصدم الشناوي

وجه محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي المصري، صدمة إلى محمد الشناوي، حارس الفريق، خلال جلسة عقدت بينهما مؤخرا.

عقد الحارس صاحب الـ36 عامًا مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وكانت هناك مفاوضات جارية معه الفترة الماضية من أجل تجديده.

وطالبت عدة أصوات جماهيرية الفترة الماضية بأن يحصل مصطفى شوبير على فرصته بدلا من محمد الشناوي، خاصة بعد تراجع مستواه بشكل ملحوظ وكان آخرها في مواجهة السوبر الإفريقي ضد الزمالك في النهائي الذي أقيم على ملعب "المملكة أرينا" بالسعودية، وخسره الفريق الأحمر بركلات الترجيح.

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وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "رمضان أخبر الشناوي بأن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب ترحب ببيعه".

وأضاف: "رمضان طلب من الشناوي إحضار عرض خارجي وأن مجلس الإدارة لن يمانع خروجه للاحتراف".

وتابع المصدر: "الشناوي رحب هو الآخر بالرحيل عن الفريق في يناير المقبل".

وكانت تقارير أخيرة قد ذكرت أن الشناوي يتمسك بالحصول على 50 مليون جنيه مصري لتجديد عقده مع الأهلي.

وأوضحت أن الحارس الدولي أخطر المسؤولين أنه يمتلك عرضاً خليجياً ويرغب في تأمين مستقبله، بينما توقف عرض الأهلي عند راتب يصل إلى 30 مليون جنيه بواقع 16 مليون بجانب بعض الحملات الإعلانية.

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ويتواجد الشناوي حاليا مع منتخب مصر استعدادا لخوض مواجهتي موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا 2025.

ويلتقي منتخب مصر مع موريتانيا يومي 11 و15 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات.

وكان منتخب مصر فاز في أول مباراتين على كاب فيردي وبوتسوانا ليتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.