صحف رياضية: مباراة تساوي لقب الخريف.. بروزوفيتش قنبلة سوق الانتقالات.. والمعلم غوارديولا يُقصي التلميذ أرتيتا

ركزت الصحيفة على مباراة جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني، وكتبت: "من أجل 9 على 9".

الصحيفة اهتمت بتأهل مانشستر سيتي للدور المقبل من كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب آرسنال، وكتبت: "مانشستر سيتي يقصي آرسنال من كأس الاتحاد بهدف من آكي".

كما اهتمت الصحيفة بفوز ألميريا على إسبانيول 3-1 في الدوري الإسباني، وإقصاء المنتخب الإسباني من نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد، وكتبت: "إسبانيا تبقى دون نهائي".