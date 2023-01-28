غوارديولا وأرتيتا
غوارديولا وأرتيتا
رياضة

صحف رياضية: مباراة تساوي لقب الخريف.. بروزوفيتش قنبلة سوق الانتقالات.. والمعلم غوارديولا يُقصي التلميذ أرتيتا

الصحف ركزت على فوز مانشستر سيتي على آرسنال ومباراة برشلونة مع جيرونا.
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: ميغيل مارتن ينفجر

ركزت الصحيفة على غضب أتلتيكو مدريد من تحكيم مباراة ريال مدريد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، وكتبت: "ميغيل مارتن ينفجر".

الصحيفة اهتمت بتألق داني سيبايوس برفقة ريال مدريد، وكتبت: "سيبايوس يدخل السيارة".

كما اهتمت بهزيمة منتخب إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد أمام الدنمارك، وكتبت: "إسبانيا لا تستطيع فعل شيء أمام الدنمارك".

غلاف صحيفة ماركا اليوم السبت.
غلاف صحيفة ماركا اليوم السبت.

سبورت: فلنترك السلسلة تستمر

ركزت الصحيفة على مباراة جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني وأخبار برشلونة، وكتبت: "فلنترك السلسلة تستمر" و"برشلونة يجدد عقد ماركوس ألونسو".

الصحيفة اهتمت بتأهل مانشستر سيتي للدور المقبل لكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب آرسنال، وكتبت: "المعلم بيب غوارديولا يُقصي التلميذ ميكيل أرتيتا".

كما اهتمت الصحيفة بفوز ألميريا على إسبانيول 3-1 وإقصاء المنتخب الإسباني من نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد.

غلاف صحيفة سبورت اليوم السبت.
غلاف صحيفة سبورت اليوم السبت.

موندو ديبورتيفو: من أجل 9 على 9

ركزت الصحيفة على مباراة جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني، وكتبت: "من أجل 9 على 9".

الصحيفة اهتمت بتأهل مانشستر سيتي للدور المقبل من كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب آرسنال، وكتبت: "مانشستر سيتي يقصي آرسنال من كأس الاتحاد بهدف من آكي".

كما اهتمت الصحيفة بفوز ألميريا على إسبانيول 3-1 في الدوري الإسباني، وإقصاء المنتخب الإسباني من نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد، وكتبت: "إسبانيا تبقى دون نهائي".

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم السبت.
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم السبت.

أس: مباراة تساوي لقب الخريف

ركزت الصحيفة على احتجاج أتلتيكو مدريد على تحكيم خلال مباراة ديربي ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، وكتبت: "ميغيل مارتن يهاجم ريال مدريد: أنا غاضب".

الصحيفة اهتمت بمباراة جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني، وكتبت: "مباراة تساوي لقب الخريف".

كما اهتمت بتأهل نوفاك ديوكوفيتش إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وكتبت: "ديوكوفيتش يذهب لمعادلة رقم نادال".

غلاف صحيفة أس اليوم السبت.
غلاف صحيفة أس اليوم السبت.

ليكيب: قمة أميرية

ركزت الصحيفة على تأهل منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم لكرة اليد بعد الفوز على منتخب السويد، وكتبت: "سحر الأزرق".

الصحيفة اهتمت باتهام جديد لنويل لوغريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الموقوف، وكتبت: "لوغرانت متهم مرة أخرى".

كما اهتمت الصحيفة بمباراة أولمبيك مارسيليا وموناكو في الدوري الفرنسي، وكتبت: "قمة أميرية".

غلاف صحيفة ليكيب اليوم السبت.
غلاف صحيفة ليكيب اليوم السبت.

لاغازيتا ديلو سبورت: بروزوفيتش قنبلة سوق الانتقالات

ركزت الصحيفة على يوفنتوس، وكتبت: "أليغري يهز الفريق: نحن يوفنتوس".

الصحيفة اهتمت بإنتر ميلان، وكتبت: "يمكن بيعه: بروزوفيتش قنبلة سوق الانتقالات".

كما اهتمت بميلان، وكتبت: "مالديني إنه دورك".

غلاف صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت اليوم السبت.
غلاف صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت اليوم السبت.
مانشستر سيتي
ريال مدريد
آرسنال
برشلونة
يوفنتوس
إنتر ميلان

Related Stories

No stories found.
إرم نيوز
www.eremnews.com