تقرير: ريال مدريد يمنح مبابي 15 يومًا لاتخاذ قراره النهائي
ذكر برنامج "الشرينغيتو" الإسباني أن ريال مدريد منح النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان 15 يومًا لاتخاذ قراره بشأن مستقبله.
وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، في 30 يونيو المقبل، ويمكن لريال مدريد أو أي نادٍ آخر التفاوض مع اللاعب بداية من 1 يناير 2024 (يوم الإثنين المقبل) دون موافقة ناديه.
وبحسب البرنامج الشهير، فإن ريال مدريد منح مبابي 15 يومًا لاتخاذ قراره بشأن مستقبله لأنه لا يثق باللاعب.
وقال خوانما_رودريغيز عبر "الشرينغيتو: "إذا جاء مبابي إلى ريال مدريد، فلن يأتي في أفضل الظروف".
وقبل أيام أكد موقع "ريليفو" الإسباني أن ريال مدريد يعد عرضه الأخير لتقديمه لمبابي في الجزء الأول من 2024، على أن يتم الانتقال في الصيف المقبل.
وأشار الموقع إلى أن خطة ريال مدريد كانت دائمًا التعاقد مع مبابي في 2024، ولذلك يبتعد عن أي نوع من المفاوضات قبل يناير المقبل.
وأكد على أن ريال مدريد يحاول التوقيع مع مبابي للمرة الأخيرة، بعد فشل التعاقد معه في 2021 و2022.
وحاول ريال مدريد أكثر من مرة التعاقد مع مبابي البالغ من العمر 24 عامًا، وكانت أبرز المحاولات في 2022 إذ تردد أن اللاعب كان قريبًا من تحقيق حلم اللعب للميرنغي في صفقة انتقال حر.
لكن باريس سان جيرمان نجح في إقناع اللاعب بالتجديد لمدة موسمين حتى يونيو 2024 مع بند يتيح للاعب التجديد لموسم ثالث.
لكن مبابي، قال في يونيو الماضي، إنه سيُكمل الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان، لكنه لن يُفعّل بند تجديد العقد حتى 2025.
ويعني هذا رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان مجانًا في نهاية الموسم الحالي.
وريال مدريد ليس النادي الوحيد الذي يرتبط بالتعاقد مع مبابي، حيث تردد أن برشلونة، وآرسنال، وليفربول، ومانشستر يونايتد، مهتمة بالحصول على توقيع النجم الفرنسي.
وسجل مبابي 21 هدفًا، وصنع 2 في 22 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، وبشكل عام سجل مع النادي الفرنسي 233 هدفًا، وصنع 100 في 282 مباراة.
ونال مبابي جائزة الدوري الفرنسي في المواسم الخمسة الأخيرة، علمًا بأنه الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان متفوقًا على إدينسون كافاني، وزلاتان إبراهيموفيتش.