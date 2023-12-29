تقرير: ريال مدريد يمنح مبابي 15 يومًا لاتخاذ قراره النهائي

وقال خوانما_رودريغيز عبر "الشرينغيتو: "إذا جاء مبابي إلى ريال مدريد، فلن يأتي في أفضل الظروف".

وقبل أيام أكد موقع "ريليفو" الإسباني أن ريال مدريد يعد عرضه الأخير لتقديمه لمبابي في الجزء الأول من 2024، على أن يتم الانتقال في الصيف المقبل.

وأشار الموقع إلى أن خطة ريال مدريد كانت دائمًا التعاقد مع مبابي في 2024، ولذلك يبتعد عن أي نوع من المفاوضات قبل يناير المقبل.

وأكد على أن ريال مدريد يحاول التوقيع مع مبابي للمرة الأخيرة، بعد فشل التعاقد معه في 2021 و2022.