روي باتريسيو يمنح كريستيانو رونالدو سترته لحمايته من البرد (فيديو)

قام روي باتريسيو بتقديم سترته لقائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، والذي كان يقف عاريًا دون القميص الخاص به بعد مواجهة آيسلندا، إذ منح قميصه الخاص إلى روبن نيفيز من أجل طفله.

وشارك قائد النصر السعودي في فوز البرتغال على آيسلندا في ختام تصفيات يورو 2024.

حققت البرتغال فوزًا منطقيًّا على ضيفتها آيسلندا بنتيجة 2-0 في ختام تصفيات يورو 2024.

وتم تداول فيديو للقطة، حيث بدا رونالدو يعاني من برودة الجو، ليقوم على الفور زميله روي باتريسيو بخلع سترته ومنحها لقائد البرتغال، إذ لاقت تفاعلًا رائعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأشادوا بما فعله نجم روما الإيطالي.