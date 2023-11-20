روي باتريسيو يمنح كريستيانو رونالدو سترته لحمايته من البرد (فيديو)
قام روي باتريسيو بتقديم سترته لقائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، والذي كان يقف عاريًا دون القميص الخاص به بعد مواجهة آيسلندا، إذ منح قميصه الخاص إلى روبن نيفيز من أجل طفله.
وشارك قائد النصر السعودي في فوز البرتغال على آيسلندا في ختام تصفيات يورو 2024.
حققت البرتغال فوزًا منطقيًّا على ضيفتها آيسلندا بنتيجة 2-0 في ختام تصفيات يورو 2024.
وتم تداول فيديو للقطة، حيث بدا رونالدو يعاني من برودة الجو، ليقوم على الفور زميله روي باتريسيو بخلع سترته ومنحها لقائد البرتغال، إذ لاقت تفاعلًا رائعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأشادوا بما فعله نجم روما الإيطالي.
ووصل منتخب البرتغال إلى 30 نقطة، في المجموعة العاشرة من التصفيات الأوروبية، من خلال وجوده في مجموعة تضم سلوفاكيا ولوكسمبورغ وآيسلندا والبوسنة ولينتنشتاين.
ونشر رونالدو صورًا من المباراة على حسابه بمنصة "إكس"، أثناء الاحتفال بالانتصار، وكتب: "إنجاز تاريخي، العلامة الكاملة بنسبة 100%، كل التهنئة للبرتغال".
واكتفى كريستيانو رونالدو بالمركز الثاني في قائمة هدّافي تصفيات أوروبا برصيد 10 أهداف، بينما انفرد روميلو لوكاكو، مهاجم بلجيكا، بالقمة برصيد 14 هدفًا، بعدما سجل 4 أهداف، خلال انتصار بلاده 5 - 0 على أذربيغان، الأحد أيضًا.
ويمتلك رونالدو سجلًا حافلًا بالأرقام على المستوى الدولي، أبرزها تسجيله 865 هدفًا في 1196 مباراة لعبها خلال مسيرته.