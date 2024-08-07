حرصت ديانا لينز، زوجة البرازيلي فيتور روكي، نجم برشلونة الإسباني، على دعمه بعد تسجيله لهدف من ركلة جزاء، في المباراة الودية التي شارك فيها، فجر الأربعاء، أمام ميلان الإيطالي.

واختتم برشلونة جولته في الولايات المتحدة الأمريكية بالخسارة بركلات الترجيح أمام ميلان بنتيجة 4-3 بعد التعادل الإيجابي 2-2 في الأشواط الأساسية.

كان ميلان البادئ بالتسجيل عن طريق، لوكا يوفيتش، في الدقيقة العاشرة، وأحرز كريستيان بوليسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 15.

ولكن في الدقيقة 22، قلص روبرت ليفاندوفسكي الفارق لهدف، وعاد البولندي الدولي ليتعادل في الدقيقة 58 من زمن الشوط الثاني.

وفي ركلات الترجيح، ابتسم الحظ لميلان الذي فاز بنتيجة 4-3 بعد إهدار ركلتي ترجيح من إجمالي ستة، في حين أهدر لاعبو برشلونة 3 ركلات في المقابل.

وعقب المباراة نشرت زوجة اللاعب البرازيلي فيديو عبر حسابها على منصة "إكس" للاعب وهو يسدد ركلة الجزاء، وعلقت: "أنا فخورة جداً بك يا زوجي".

وقبل تسجيله لركلة الجزاء التقطت الكاميرات حديثاً يبدو غاضبا بين فيتور روكي وتياغو ألكانتارا، مساعد المدرب هانزي فليك، ولم توضح التقارير سبب غضب اللاعب.

وواجه روكي عدة مشاكل مع برشلونة الموسم المنقضي؛ بسبب عدم لعبه بشكل منتظم تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

وارتبط اسم اللاعب بالرحيل في الميركاتو الحالي، إذ تم ربطه بالانتقال للهلال السعودي، ولكن التقارير الأخيرة قالت إن اللاعب رفض العرض.

وكان برشلونة قد ضم روكي البالغ 19 عاما، في صيف 2023، قادما من باراناينسي البرازيلي في صفقة قدرت بنحو 40 مليون يورو.

ولعب البرازيلي الشاب فيتور روكي 13 مباراة مع برشلونة، وسجل له هدفين.