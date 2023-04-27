أس: مودريتش أبلغ فلورنتينو بيريز برغبته في البقاء مع ريال مدريد
كشفت صحيفة "أس" الإسبانية عن تطور جديد بشأن مستقبل الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد.
وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد في يونيو المقبل وسط شكوك حول مستقبل اللاعب البالغ من العمر 37 عاما.
ووفقا لصحيفة "أس" فإن الشكوك حول مستقبل مودريتش ليست بسبب أدائه، ولا بسبب عمره، حيث إن حالته البدنية غير عادية، ولكن بسبب سياسة التجديد التي ينتهجها ريال مدريد.
وبحسب الصحيفة فإن الخطوة الأكثر أهمية بالنسبة لمودريتش هي البقاء مع ريال مدريد حتى 30 يونيو 2024، وأكدت أن هذه الخطوة قد تم اتخاذها بالفعل.
وأشارت إلى أن مودريتش تحدث شخصيًا مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد للتعبير عن أمنيته الأولى، وهي الاستمرار لمدة عام آخر في سانتياغو برنابيو.
وأضافت الصحيفة أن بيريز رحب برغبة مودريتش في إعطاء الأولوية لريال مدريد، بالنظر إلى أن لاعب الوسط المخضرم لديه عرض مغرٍ من الدوري السعودي (25 مليون يورو صافية على مدار موسمين).
وبحسب "أس" فإن طموح مودريتش التنافسي جعله يؤجل الموافقة على العرض المغري، ولهذا أخبر فلورنتينو بيريز أن رغبته الشخصية والمهنية هي الاستمتاع بموسم آخر مع ريال مدريد.
وناقش مودريتش الأمر مع عائلته وبيئته الشخصية واتفقوا جميعًا على أن الأمر المثالي هو الاستمرار مع ريال مدريد حتى 2024.
والموسم الحالي لعب مودريتش مع ريال مدريد 44 مباراة في مختلف المسابقات، بواقع 2768 دقيقة، سجل فيها 6 أهداف وصنع 6.
وذكرت "أس" أن مودريتش سيعادل أفضل رقم قياسي له (موسم 2020/2021)، وإذا سجل هدفًا واحدًا فقط حتى نهاية الموسم فسيكون أفضل موسم على المستوى الفردي بالنسبة للاعب.
وانضم مودريتش لريال مدريد صيف عام 2012 من توتنهام مقابل 35 مليون يورو، ونال مع الميرنغي كل الألقاب الممكنة وسجل للفريق 37 هدفا وصنع 77 في 480 مباراة.