أس: مودريتش أبلغ فلورنتينو بيريز برغبته في البقاء مع ريال مدريد

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية عن تطور جديد بشأن مستقبل الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد.

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد في يونيو المقبل وسط شكوك حول مستقبل اللاعب البالغ من العمر 37 عاما.

ووفقا لصحيفة "أس" فإن الشكوك حول مستقبل مودريتش ليست بسبب أدائه، ولا بسبب عمره، حيث إن حالته البدنية غير عادية، ولكن بسبب سياسة التجديد التي ينتهجها ريال مدريد.

وبحسب الصحيفة فإن الخطوة الأكثر أهمية بالنسبة لمودريتش هي البقاء مع ريال مدريد حتى 30 يونيو 2024، وأكدت أن هذه الخطوة قد تم اتخاذها بالفعل.