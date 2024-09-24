ظرف طارئ يعيد "بلايلي" إلى الجزائر

تسبب ظرف طارئ في إعادة النجم الجزائري يوسف بلايلي جناح الترجي إلى بلاده قبل ساعات من مواجهة مستقبل سليمان، غدًا الأربعاء، في الجولة الثانية للدوري التونسي.

وبحسب وسائل إعلام محلية ، فإن الشقيقين يوسف، وأمير بلايلي، اللذين يلعبان في صفوف نادي الترجي سيغيبان عن مباراة مستقبل سليمان بسبب ظروف خاصة أعادت الثنائي إلى بلادهما.

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وأكدت قناة "نسمة" التونسية أن بلايلي اضطُر للعودة مع شقيقه إلى الجزائر من أجل نزاع قضائي قديم بعد سرقة منزل العائلة في مسقط رأسهما.

وأشارت إلى أن الترجي وافق على سفر الثنائي إلى الجزائر بسبب هذا النزاع القضائي الذي تم إخطار اللاعبين به بشكل طارئ.

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وساهم يوسف بلايلي في تأهل الترجي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على حساب ديكيداها الصومالي.

ويعتلي بلايلي صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا حتى الآن بعدما سجل 5 أهداف للترجي في مباراتي الذهاب والإياب بمباراتي ديكيداها.

ونجح بلايلي في تقديم عودة قوية لفريقه الأسبق الترجي بعدما انضم إلى صفوفه في الانتقالات الماضية قادمًا من مولودية الجزائر.

ويأمل الترجي بالمنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا خلال النسخة الحالية بعد الوصول إلى نهائي نسخة الموسم الماضي قبل الخسارة أمام الأهلي المصري.