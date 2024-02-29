حرب وفساد.. تعليق ناري من كهربا بعد أزمة الغرامة

وأعلن نادي الزمالك اليوم الخميس انتهاء أزمة محمود عبد المنعم (كهربا) لاعبه السابق ونجم غريمه الحالي النادي الأهلي بعد سداد الغرامة المستحقة "للقلعة البيضاء".

وكان اللاعب (28 عاما) مهددا بالإيقاف بعدما رحل عن الزمالك رغم ارتباطه بعقد معه في صيف 2019 وانتقل إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي قبل الانضمام لاحقا إلى الأهلي.

ونشر كهربا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورًا طويلا قال فيه: "بفضل ورحمة ربنا عليا انتهت الحدوتة بعد 5 سنين من حرب وظلم وفساد وشماتة، أولاً قبل أي كلمة ممكن تتكتب يستحق النادي الأهلي وجمهوره كل التضحية والشكر لآخر العمر، ربنا نصرني والحمد لله عذراً لكل من انتظر سقوطي لكل الشامتين، لكل حد قال كهربا انتهى بفضل الله وكرمه عليا وبعد كم الظلم اللي اتعرضتله، لكن الحمد لله كان معايا دايما ربنا العدل والحق ونصرني الحمد لله".

وأضاف: "شكرا النادي الأهلي العظيم، من أصغر حد لأكبر حد على وقفتهم جنبي طول الوقت اللي فات، كل الشكر لجمهور النادي الأهلي العظيم اللي دائما بجانبي وفي ظهري، وشكراً لعائلتي وزملائي وصحابي، وكل حد كان في ظهري وحسبي الله ونعم الوكيل في كل حد ظلمني وشمت فيا عند الله تجتمع الخصوم، وأنا متأكد إن آجلا أم عاجلا ربنا هياخدلي حقي.. وأخيراً بداية جديدة وبإذن الله تبقى بداية خير وأنا في ظهري أعظم نادي وأعظم جمهور".