حكم لقاء البرتغال وسلوفينيا يُفسد خدعة رونالدو (فيديو)
أفسد الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو خدعة النجم كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، خلال لقاء سلوفينيا، مساء الاثنين، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس أوروبا "يورو 2024".
وحصل منتخب البرتغال على خطأ خارج حدود منطقة جزاء سلوفينيا، وحاول رونالدو تحريك الكرة من مكانها الأساسي لتصبح أقرب باتجاه مرمى سلوفينيا.
ولكن الحكم أورساتو أوقف تنفيذ الخطأ، وأعاد الكرة إلى مكان الخطأ؛ ما أثار ضحك رونالدو.
وانتهى الشوط الأول من عمر المباراة بالتعادل دون أهداف، بعد محاولات عديدة فشل لاعبو البرتغال في ترجمتها إلى أهداف.
وسنحت أكثر من فرصة لرونالدو على رأسها ضربة رأس مرت بجوار القائم، وتسديدة قوية علت العارضة.
ولم يسجل رونالدو حتى الآن أي أهداف في بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" على مدار اللقاءات الثلاث الأولى بمرحلة المجموعات.
وغابت أهداف رونالدو لأول مرة في مرحلة المجموعات خلال مشاركاته بنسخ البطولة القارية من قبل.
ويخوض النجم البرتغالي النسخة السادسة في تاريخه لبطولة اليورو، وسبق أن حقق اللقب مرة وحيدة في نسخة 2016.