حكم لقاء البرتغال وسلوفينيا يُفسد خدعة رونالدو (فيديو)

أفسد الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو خدعة النجم كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، خلال لقاء سلوفينيا، مساء الاثنين، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس أوروبا "يورو 2024".

وحصل منتخب البرتغال على خطأ خارج حدود منطقة جزاء سلوفينيا، وحاول رونالدو تحريك الكرة من مكانها الأساسي لتصبح أقرب باتجاه مرمى سلوفينيا.