مفاجأة مدوية.. الخطيب يصدم نجمي الأهلي المصري

اتخذ محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، قرارًا بدراسة إمكانية الاستغناء عن الثنائي أشرف بن شرقي وأشرف داري بشكل جدي، وذلك قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية، التي لا تزال مفتوحة في عدة دوريات خليجية.

وكان الأهلي قد تعاقد مع بن شرقي خلال الميركاتو الشتوي الماضي، غير أن اللاعب لم ينجح في إقناع الجهاز الفني أو إدارة النادي، فمستواه، الذي اعتُبر مخيبًا للآمال، أثار استياءً كبيرًا داخل القلعة الحمراء، خاصة لعدم تمكنه من الظهور بشكل مؤثر في المباريات الكبرى أو تقديم الإضافة المنتظرة.

ورغم ذلك، رفض اللاعب عروضًا من قطر هذا الصيف، أبرزها من نادي الشحانية، كما كشف Africafoot مطلع أغسطس الماضي.

إلى جانب ذلك، فإن المغربي أشرف داري، مدافع الأهلي، يدخل هو أيضًا ضمن دائرة تفكير الإدارة للعمل على رحيله في الفترة المقبلة، فالمدافع الذي انضم إلى الفريق خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لم يخض سوى 19 مباراة بقميص الفريق الأحمر، وذلك بسبب الإصابات المتكررة التي أعاقت اندماجه ومنعته من الظهور بشكل منتظم.

ويعد هذان الملفان مطروحين الآن على طاولة الإدارة الرياضية، التي تسعى إلى تخفيف ضغط قائمة اللاعبين وتحسين إدارة الموارد المالية والرواتب، وذلك قبل انطلاق المنافسات المحلية والقارية.

ومع استمرار فترة الانتقالات في دوريات مثل السعودية وقطر والإمارات، قد يسعى الأهلي للتفاوض بشأن انتقال أو إعارة للاعبين المغربيين.

فأشرف بن شرقي، الذي ما زال يحظى بسمعة طيبة في الدوريات العربية، قد يجد وجهة جديدة في إحدى دوريات الخليج، وكذلك الأمر بالنسبة لأشرف داري إذا سمحت حالته البدنية.