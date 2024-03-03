أبو تريكة يكشف سبب كراهية جمهور الزمالك له (فيديو)

تصريحات أبو تريكة جاءت خلال تواجده في استوديو "بي إن سبورتس"، لتحليل الديربي بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على ملعب الاتحاد، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أبو تريكة: "مباريات مختلفة نوعًا ما، وهي فرصة لتعويض ما فاتك، وتصحيح المسار".

وأضاف: "أي لاعب يحب مباريات الديربي، علشان كدا جمهور الزمالك يكرهني لأنني سجلت 13 هدفًا في شباكهم".