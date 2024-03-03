محمد أبو تريكة
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أبو تريكة يكشف سبب كراهية جمهور الزمالك له (فيديو)

كشف محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي السابق عن سبب كراهية جمهور نادي الزمالك المنافس التقليدي للمارد الأحمر له.

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تصريحات أبو تريكة جاءت خلال تواجده في استوديو "بي إن سبورتس"، لتحليل الديربي بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على ملعب الاتحاد، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أبو تريكة: "مباريات مختلفة نوعًا ما، وهي فرصة لتعويض ما فاتك، وتصحيح المسار".

وأضاف: "أي لاعب يحب مباريات الديربي، علشان كدا جمهور الزمالك يكرهني لأنني سجلت 13 هدفًا في شباكهم".

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