دخل رودريغو دي بول، نجم منتخب الأرجنتين، في جدال حاد مع جيسي مارش، مدرب كندا، خلال المواجهة التي جمعت المنتخبين، فجر الأربعاء، في إطار نصف نهائي "كوبا أمريكا".

وتسببت كندا، التي ستنظم كأس العالم 2026 بالتعاون مع المكسيك والولايات المتحدة، في متاعب للأرجنتين في بداية مباراة قبل النهائي قبل أن يهز خوليان ألفاريز وليونيل ميسي الشباك.

وكانت الأرجنتين هزمت الكنديين بالنتيجة نفسها في المباراة الافتتاحية للبطولة.

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ومع اقتراب نهاية المباراة، سقط دي بول على أرض الملعب إثر احتكاك مع إسماعيل كوني لاعب كندا، الذي سدد الكرة في ظهر لاعب "التانغو"؛ ما أدى إلى مشاجرة بين اللاعبين.

والتقطت الكاميرات مدرب كندا وهو يوجه بعض الكلمات غير الواضحة لـ"دي بول"، معتبرا أن ردة فعله مبالغ فيها بعدما ظهر وهو يتألم بشدة.

وظهر دي بول وهو يضع إصبعه على شفتيه، مشيرا إلى مارش بالسكوت، وعدم الحديث على نحو مستمر وقال له: "أنت تتحدث كثيرا".

ويستعد المنتخب الأرجنتيني لخوض نهائي الكوبا أمام الفائز من لقاء كولومبيا وأوروغواي، فجر الخميس.