صحف رياضية: لقب الدوري الإسباني بين أيدينا.. لابورتا: سنوقع مع لاعبين.. وإصابة ميسي ضربة قوية جديدة

ركزت الصحيفة على موقف الأندية الإنجليزية من المشروع الجديد لدوري السوبر الأوروبي، وكتبت: "الأندية الإنجليزية تنتقد الخطط الجديدة لإطلاق دوري أوروبي دون أندية إنجليزية".

الصحيفة اهتمت عن كشف أنتوني جوشوا بطل العالم السابق في الملاكمة عن خططه الجديدة لمعركته القادمة".