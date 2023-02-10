صحف رياضية: لقب الدوري الإسباني بين أيدينا.. لابورتا: سنوقع مع لاعبين.. وإصابة ميسي ضربة قوية جديدة

ركزت الصحيفة على حوارها مع جوردي ألبا الظهير الأيسر لبرشلونة، وكتبت: "جوردي ألبا: لقب الدوري الإسباني بين أيدينا على الرغم من كون ريال مدريد سيقاتل حتى النهاية".
الصحيفة اهتمت بوفاة ماركوس ألونسو نجم برشلونة واتلتيكو مدريد السابق، وكتبت: "إلى الأبد".
غلاف صحيفة ماركا اليوم الجمعة
سبورت: تقديم المشروع الجديد للسوبر الأوروبي
ركزت الصحيفة على تصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة، وكتبت: "لابورتا يعطي الصورة"، و"لابورتا يحلل الوضعية الاقتصادية والتقنية لبرشلونة".
الصحيفة اهتمت بدوري السوبر الأوروبي، وكتبت: "تقديم المشروع الجديد لدوري السوبر الأوروبي".
كما اهتمت بوفاة ماركوس ألونسو لاعب برشلونة السابق، وكتبت: "وداعا ماركوس ألونسو".
غلاف صحيفة سبورت اليوم الجمعة
موندو ديبورتيفو: سنوقع مع لاعبين
ركزت الصحيفة على تصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة بشأن سوق الانتقالات، وكتبت: "خوان لابورتا: سنوقع مع لاعبين".
الصحيفة اهتمت بوفاة ماركوس ألونسو اللاعب السابق لبرشلونة، وكتبت: "وداعا ماركوس ألونسو".
كما اهتمت الصحيفة بدوري السوبر الأوروبي ومشروعه الجديد، وكتبت: "دوري السوبر الأوروبي يحيا من جديد".
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم الجمعة
أس: سيميوني جعلني أفضل
ركزت الصحيفة على حوارها مع البرتغالي جواو فيليكس لاعب تشيلسي المعار من اتلتيكو مدريد، وكتبت: "جواو فيليكس: سيميوني جعلني أفضل".
الصحيفة اهتمت بالتحاق بنزيما وميليتاو بريال مدريد للمشاركة في نهائي كأس العالم للأندية، وكتبت: "ميلتاو وبنزيمة يلتحقان بالرباط".
الصحيفة اهتمت بتصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة، وكتبت: "لابورتا يهاجم رابطة الدوري الإسباني: القواعد تغيرنا".
غلاف صحيفة أس اليوم الجمعة
ذا صن: الأندية الإنجليزية تنتقد الخطط الجديدة للسوبر
ركزت الصحيفة على موقف الأندية الإنجليزية من المشروع الجديد لدوري السوبر الأوروبي، وكتبت: "الأندية الإنجليزية تنتقد الخطط الجديدة لإطلاق دوري أوروبي دون أندية إنجليزية".
الصحيفة اهتمت عن كشف أنتوني جوشوا بطل العالم السابق في الملاكمة عن خططه الجديدة لمعركته القادمة".
غلاف صحيفة ذا صن اليوم الجمعة
ليكيب: إصابة ميسي الضربة القوية الجديدة
ركزت الصحيفة على أخبار باريس سان جيرمان وإصابة ليونيل ميسي وتصريحات الحارس الإيطالي دوناروما، وكتبت: "باريس سان جيرمان: إصابة ميسي الضربة القوية الجديدة" و"دوناروما: كلنا متحدون لرفع التحديات القادمة".
غلاف صحيفة ليكيب اليوم الجمعة
لاغازيتا ديلو سبورت: صفقة الشيطان
ركزت الصحيفة على مباراة ميلان وتورينو في الدوري الإيطالي، وكتبت: "صفقة الشيطان".