ترتيب الدوري السعودي: رومارينيو يُهدي الاتحاد الصدارة بفوز مثير على النصر (فيديو)

وفي وقت سابق اليوم، تعادل الاتفاق 1-1 مع ضيفه الوحدة، فيما فاز الباطن 1-صفر على الخليج.

وتقدم الوحدة في الدقيقة 22 بهدف سجله علاء حجي، فيما أدرك روبن كوايسون التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 70.

بهذا التعادل يصل الاتفاق إلى النقطة 23 من 20 مباراة في المركز التاسع، بفارق الأهداف خلف الفيحاء صاحب المركز الثامن ومتقدما بفارق نقطة واحدة عن ضمك الذي يحل ضيفا على الطائي بعد غد السبت.

وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها، فاز الباطن 1-صفر على الخليج بفضل هدف سجله يوسف سامي الشمري في الدقيقة الخامسة.

ورغم تحقيق ثاني انتصاراته هذا الموسم، فإن الباطن لا يزال متذيل الترتيب برصيد تسع نقاط من 20 مباراة، بفارق سبع نقاط خلف الخليج صاحب المركز 15 وله مباراة مؤجلة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: