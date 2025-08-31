مسؤولون إسرائيليون: نتنياهو يدرس تدابير تتراوح بين الضم الكامل للضفة والضم الجزئي لمستوطنات

ميسي يفاجئ لامين يامال (صورة)

ليونيل ميسي ولامين يامالالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
31 أغسطس 2025، 2:25 م

وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، مفاجأة إلى لامين يامال نجم نادي برشلونة الحالي.

منذ ظهوره الأول قبل عامين، أثبت يامال حضوره بقوة مع برشلونة، حيث بات يُنظر إليه على نطاق واسع كأحد أبرز المواهب الشابة في العالم بعمر 18 عامًا فقط.

كما أن حصوله على القميص التاريخي الذي ارتداه ميسي زاد المقارنات بين اللاعبَين، قبل أن يفاجئ الأسطورة الأرجنتينية الجميع بتصرفه المثير.

مفاجأة ميسي إلى يامال

تفاعل ميسي مع منشور عبر إنستغرام يتعلق بلامين يامال، في خطوة اعتبرها مشجعو برشلونة بمنزلة إشارة دعم للنجم الصاعد.

المنشور، الذي نشره حساب جماهيري يحمل اسم "DPG Producciones"، تضمن فيديو تكريميًا ليامال بعد حصوله على القميص رقم 10 عقب تمديد عقده مع برشلونة حتى عام 2031.

وجاء في التعليق المصاحب للفيديو: "من رقم 10 ميسي إلى رقم 10 يامال، مستقبل برشلونة في أيدٍ أمينة".

الفيديو الذي بلغت مدته 50 ثانية، بدأ بلقطات لميسي وهو يغادر ملعب كامب نو وسط الجماهير، تلتها مشاهد لأهدافه ومراوغاته واحتفاله الشهير بـ"القبلة الطائرة". 

وبعدها ظهر قميص برشلونة يحمل اسم "Yamal" على ظهره، في إشارة رمزية إلى انتقال الإرث من ميسي إلى الموهبة الإسبانية.

 

ميسي ويامال

 

 

 

