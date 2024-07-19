تلقى نادي الهلال السعودي صدمة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، التي يسعى خلالها لتدعيم صفوفه قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل.

ودخل الهلال في مفاوضات مكثفة مع نادي آيندهوفن الهولندي لحسم صفقة التعاقد مع الدولي البلجيكي يوهان باكايوكو في الموسم المقبل.

ويرغب الهلال في تدعيم الجانب الهجومي بصفقة من العيار الثقيل بناء على طلب مدربه البرتغالي خورخي خيسوس.

ويضغط بطل الدوري السعودي بكل قوة لحسم الصفقة من خلال إغراء إدارة آيندهوفن ماليًا للموافقة على بيع اللاعب، ولكن الصحفي الهولندي ريك إلفرينك كشف عبر حسابه بمنصة إكس عن رفض باكايوكو القاطع فكرة الرحيل للدوري السعودي.

وأضاف: "يوهان باكايوكو لا يريد الذهاب إلى الهلال الذي يضغط بكل قوة على آيندهوفن لحسم الصفقة، ولكن اللاعب حسم موقفه".

وارتبط اسم باكايوكو بالرحيل للدوري الإنجليزي في الموسم المقبل وتحديدًا لنادي ليفربول، الذي أبدى رغبته في التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 21 عامًا.

وربطت تقارير صحفية إنجليزية بين تفاوض ليفربول لضم باكايوكو ورغبته في تأمين مستقبل الخط الأمامي، مع دخول النجم المصري محمد صلاح في موسمه الأخير في تعاقده مع النادي.

ولكن الهلال دخل منافسًا قويًا للفوز بالصفقة من أنياب ليفربول؛ ما قلب الموازين في حسابات التعاقد مع اللاعب البلجيكي الذي يلعب في مركز الجناح الأيمن.