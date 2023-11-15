ريتشارد أرنولد رئيس مانشستر يونايتد التنفيذي يتنحّى عن منصبه

وارتبط "أرنولد"، البالغ من العمر 52 سنة، بنادي مانشستر، منذ العام 2007، قبل أن يحلّ بدلاً من إد وودوارد كرئيس تنفيذي في فبراير من العام الماضي.

وقال يونايتد في بيان: "قرر ريتشارد أرنولد التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي لمانشستر يونايتد بعد 16 عامًا قضاها في النادي".

وتابع: "سيتولَّى باتريك ستيوارت منصب الرئيس التنفيذي المؤقت، إضافة إلى دوره الحالي كمستشار عام، مع استمرار ريتشارد في تقديم الدعم الانتقالي حتى نهاية ديسمبر، وسيتم البحث عن رئيس تنفيذي دائم جديد".

من ناحيته، قال أرنولد: "العمل في يونايتد كان امتيازًا لا يصدَّق، ومن خلال التأرجحات، كان الثابت هو تفاني موظفينا ومشجعينا".

وأضاف: "أود أن أشكرهم جميعًا على ولائهم والتزامهم، وأتمنى لجميع المرتبطين بالنادي الأفضل في المستقبل".