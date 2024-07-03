خوسيلو يصدم زميله السابق في ريال مدريد قبل موقعة إسبانيا وألمانيا

أكد مهاجم منتخب إسبانيا خوسيلو أنه يطمح لأن تكون مباراة منتخب بلاده أمام ألمانيا، يوم الجمعة، في ثمن نهائي كأس أمم أوروبا 2024، الأخيرة في رحلة زميله (السابق) توني كروس مع كرة القدم.

وكشف خوسيلو، الذي انتقل رسميا إلى نادي الغرافة القطري، قادما من ريال مدريد، أنه يدرك "أن كروس سيعتزل نهائيا كرة القدم بعد مشوار منتخب بلاده في يورو 2024، وأنه يتمنى أن تكون تلك اللحظة هي نهاية مباراة إسبانيا وألمانيا يوم الجمعة على ملعب شتوتغارت".

وتصطدم إسبانيا بألمانيا في دور الثمانية لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024، وهي تعلم أن الفوز سيعني اعتزال لاعب خط الوسط المخضرم توني كروس، الذي أنهى مسيرته بالفعل مع ريال مدريد الإسباني.

وأشاد المهاجم خوسيلو بزميله في ريال مدريد، بعد أن ساهم كلاهما في إحراز ناديهما في ذلك الوقت من الموسم الماضي دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخ النادي، لكنه قال إن إسبانيا تركز بشدة على الفوز في موقعة شتوتغارت لبلوغ الدور نصف النهائي بغض النظر عن تأثير ذلك في كروس.

وقال خوسيلو، في مؤتمر صحفي، الأربعاء:"من المؤسف أن نرسل توني إلى الاعتزال بهذه الطريقة، لكن نأمل أن نفوز يوم الجمعة، وستكون هذه المباراة الأخيرة لتوني.. تلك هي مصلحتنا".

وأضاف: "علينا أن نؤمن بأنفسنا وألا نقلق بشأن مصير كروس أو أي لاعب آخر، أنا أحب توني، لكنني أعتقد أن مواجهة الجمعة ستكون الأخيرة له".

وقال خوسيلو مهاجم منتخب إسبانيا:"كان من دواعي سروري أن ألعب معه. أعتقد أنه انعكاس لكل شيء في ريال مدريد، قيم النادي، إنه لاعب أساسي ضمن صفوف ألمانيا، وكذلك ريال مدريد، نحتاج إلى مراقبته يوم الجمعة".

وودّع كروس (34 عاما) جماهير ريال مدريد في مايو الماضي بعد عقد رائع في النادي، حيث خاض 465 مباراة، وسجل 28 هدفا.

وأعلن النجم الألماني المتوج مع الفريق الملكي بثلاثة وعشرين لقبا، من بينها 10 ألقاب بين دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، أنه سيعتزل نهائيا لعب كرة القدم بعد مشاركة ألمانيا في بطولة أوروبا للأمم.