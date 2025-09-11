بعد تألقه بشكل لافت.. الأهلي السعودي يكافئ نجمه

اتخذت إدارة النادي الأهلي السعودي قرارا حاسما بشأن أحد أبرز نجومها الذي تألق بشدة الفترة الماضية، وقاد الفريق للتتويج بالبطولات.

وقررت إدارة "الراقي" فتح ملف تجديد عقد البرازيلي روجر إيبانيز، لاعب الفريق، رغم أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، ستعمل إدارة الأهلي على تجديد عقد المدافع البرازيلي لموسمين إضافيين، ليضمن بقاءه مع الفريق حتى 2029.

وأوضحت أن الفكرة تلقى قبولًا من الطرفين، ومن المُقرر أن يتم حسم التفاصيل كافة بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

ويُعتبر إيبانيز من أبرز عناصر الأهلي منذ الانتقال إلى صفوفه في صيف 2023 قادما من روما؛ إذ قاده للتتويج بلقبي دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي.

وخاض إيبانيز منذ انضمامه للأهلي 82 مباراة، سجل خلالها 11 هدفا وصنع 5 أخرى لزملائه.