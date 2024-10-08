الاتحاد المصري يرد على أنباء الاستبعاد من تصفيات مونديال 2026

رد الاتحاد المصري لكرة القدم على أنباء استبعاد منتخب الفراعنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 10 نقاط، بعد مرور 4 جولات بفارق 4 نقاط عن غينيا بيساو أقرب منافسيه.

وأشارت تقارير صحفية سويسرية إلى أن إحدى شركات التسويق تقدمت بشكوى ضد الاتحاد المصري؛ بسبب مستحقات خاصة بتنظيم مباراة مصر وبلجيكا الودية في نوفمبر 2022.

وأوضح تقرير نشرته صحيفة "بليك" السويسرية أن المنتخب المصري مهدد بالاستبعاد من تصفيات مونديال 2026 بسبب هذه الأزمة.

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وأكد مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم لـ"إرم نيوز" أن اللجنة المكلفة من قبل وزارة الشباب والرياضة المصرية حضرت للتحقق من سلامة وصحة الإجراءات التي اتخذها الاتحاد المصري لكرة القدم في غلق ملف الشركة المنظمة لمواجهة مصر وبلجيكا الودية.

وأوضح أنه تم التأكد من عدم تهديد المنتخب المصري بشأن المشاركة بكأس العالم 2026، وغلق الملف نهائياً بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في إطار اللوائح والقوانين.

وأضاف المصدر أن الأزمة انتهت تماماً، ولا يوجد أي تهديد بشأن مشاركة المنتخب المصري في المونديال.